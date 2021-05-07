水滴好药付携手恒瑞医药启动“瑞坦新生”患者关爱公益项目

昨日，由水滴好药付和水滴汇聚公益基金会联合发起，江苏恒瑞医药股份有限公司支持的“瑞坦新生”患者关爱公益项目正式启动。该项目旨在为接受免疫联合靶向治疗的晚期肝癌患者提供最高价值超万元的一系列患者支持服务，包括用药福利、全程疾病管理、康复知识教育、抗癌经验分享等，以进一步探索多元化的药+险+患者全病程服务模式，切实减轻癌症患者家庭医疗负担，提高生命质量。首期项目计划服务1000名肝癌患者。

创新支付推动多层次医疗保障体系建设

随着医学技术的不断进步，肝癌的治疗方法逐渐增多。近年来，随着免疫治疗愈加广泛应用于临床，免疫联合疗法在肝癌领域获得了新突破。

近年来，随着我国新药审评审批速度和医保目录调整频次的加快，患者对创新药的可及性不断提高。然而，在医疗消费水平日益上涨和人口老龄化的多种因素作用下，全面构建多层次医疗保障体系是大势所趋。中国肝癌患者更需要多方力量的支持，减轻医疗支付负担。

首期“瑞坦新生”患者关爱公益项目，计划为符合要求的肝癌患者提供最高价值超万元的专属商业保险产品、社群患教、患者复查、用药提醒等全方位、长周期的患者服务。依托水滴医疗数据中心的数据分析能力，水滴好药付能够了解到肝癌患者群体的就医现状、用药详情、需求图谱等，方便为不同就医用药需求的患者提供个性化服务。在肝癌病友社群中，还有一支由专科医生+专业护士+健康营养管理师组成的社群运营团队，提供高质量的患者教育、疾病管理及诊疗指导等服务。

水滴好药付携手恒瑞医药推出患者关爱公益项目

除了专业的就医用药服务外，水滴好药付还会联合各方合作伙伴定期举办“瑞坦新生”抗癌经验交流会、抗癌故事分享会等社群活动，帮助患者疏解情绪、释放压力、互相激励，增强患者的群体依存性和认同感，从而提升他们对抗疾病的勇气。

水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示：“在过去的四余年间，水滴公司已经搭建起了一套多层次的医疗支付平台，进行了许多创新探索，由医疗资金供给扩展到药品医疗的创新支付，进而延展到健康服务领域。2020年，水滴公司好药付业务正式上线，希望通过好药付业务与国内外医疗机构、药企、药房、保险机构等合作，帮助广大用户用更低的费用享受到更好的诊疗和药品福利。”

此次，水滴好药付与恒瑞医药携手合作，将充分发挥好药付在患者服务及创新支付方面的经验优势，致力于为患者提供更多可及性高的创新支付方案，共同助力构建药品支付领域多层次保障体系，进一步降低患者的治疗费用，提高患者的用药可及性，帮助患者获得全病程的支持，提振治疗信心。