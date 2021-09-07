大数据、智能技术与医疗相结合最有效

本报电 （记者熊建）第十一届胰腺癌上海论坛暨第六届中国胰腺肿瘤大会日前举行，来自胰腺病领域的权威医学专家就“胰腺癌十年诊治进展回顾”“胰腺癌免疫治疗的进展”“中国晚期胰腺癌多中心真实世界研究成果”“胰腺癌新辅助治疗进展”等话题展开了深入的交流和探讨。此间，中国胰腺疾病大数据中心（CPDC）发布了针对晚期胰腺癌诊治的最新数据及进展情况。

肿瘤是目前危害人民健康的主要疾病之一，而胰腺癌又因其极高的恶性程度，被称为“癌症之王”。目前胰腺癌的诊治呈现“三高三低”的特点，“三高”即发病率逐年增高、术后复发率高和死亡率高，“三低”即早期诊断率低、手术切除率低和药物有效率低。

中国胰腺疾病大数据中心自2017年10月成立至今，已经累计收录2.7万例来自真实世界的胰腺癌统计数据，并在2019年建设了“中国晚期胰腺肿瘤登记平台”，本届大会发布了中国晚期胰腺肿瘤最新真实世界数据。截至目前，共收集了5349例患者数据，其中男性患者占62%，呈现“重男轻女”的情况。胰腺癌的高危因素包括家族遗传史，吸烟、肥胖等生活方式，糖尿病、慢性胰腺炎等疾病损伤。在确诊的患者中，近1%的患者存在胰腺癌家族史，27%的患者具有吸烟史，同时分别有22%和5%的患者具有糖尿病史和胰腺炎病史。患者的首发症状主要表现为腹痛、体重下降、腹胀和黄疸等。

在治疗方面，为具有新辅助和转化治疗条件的患者创造手术切除肿瘤的机会是改善胰腺癌患者生存预后的一大努力方向。大数据显示，有约3%的患者接受了新辅助治疗，其中有近40%的患者获得了手术机会，后续的数据更新将从真实世界的角度提供新辅助治疗给患者带来的获益证据。

“CPDC多中心、多学科的高质量数据是临床医生和科研工作者更加科学认知胰腺癌的重要渠道，其反映的真实世界证据能很好地指导胰腺癌的临床诊疗和科学研究设计。”上海交通大学胰腺癌诊治中心主任、上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科主任王理伟说，“CPDC是由中华医学会外科学分会发起创立的，现在我们肿瘤内科的加入，使得CPDC成为了真正意义上的多学科、多中心，并以国内顶尖三甲医院为代表的大数据平台，将为中国胰腺癌临床诊疗提供坚实的真实世界证据支撑。”

“CPDC目前的建设模式借鉴了美国国立癌症研究所监测、流行病学和结果数据库共建共享的建设机制和研究服务模式，并在此基础上，基于临床实践及科研的需求进行了创新。”睿医（北京）数据技术有限公司创始人沙鸥说，CPDC数据已进行公安部信息系统等级保护三级认证备案，意味着其受到了相当于金融机构的严格管控，数据安全有保障。

业内人士表示，大数据、智能技术与医疗结合，不仅能提升临床诊疗与科研的质量与效率，还将推进新药的研发、药物上市后再评价、药物经济学、真实世界研究、临床试验、人工智能开发等诸多领域，其价值不可估量。