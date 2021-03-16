切除18厘米肿瘤！巨大肝癌仍可手术

我国的肝癌发病率高，患者众多。2018年中国新发肝癌患者数量达到39.3万人，并且肝癌患者发病年龄倾向年轻化，绝大多数患者初次诊断已属中晚期。

手术治疗是治疗肝癌最有效的手段，但只有20%左右的肝癌患者得到手术治疗的机会，大部分患者认为肝癌中晚期，特别是肿瘤巨大，潜意识想到放弃治疗。广州市红十字会医院普外科主任王百林表示，近年来随着对肝癌的快速研究、技术进步和抗肿瘤药物的研发，巨大肝癌并非完全不可治疗，依然可以寻找积极有效的治疗手段。

49岁男性肝癌晚期

肿瘤直径达18厘米

近期，一名49岁的男性患者在广州市红十字会医院普外科肝胆胰腺外科成功实施了巨大肝癌切除手术，患者的肿瘤直径达到了惊人的18厘米！

2个月前，患者突发右上腹疼痛，在当地诊治后，确诊为原发性肝癌并门脉右支癌栓形成，癌变部位体积比较大，且已经属于晚期，考虑手术风险巨大，当地医生给病人进行了TACE（肝动脉栓塞化疗）治疗，术后病情得到了一定的控制。

TACE是治疗中晚期肝癌的一种常用介入治疗方法。肝脏恶性肿瘤的有效治疗手段首选手术切除，但是很多患者发现时已经没有完整手术切除的机会，所以肝动脉栓塞化疗是除手术之外的首选，其优点主要是肝脏局部化疗药物应用浓度高，而且栓塞动脉血管后阻断了肿瘤的供血，有效控制肿瘤的发展。

虽然肿瘤得到了控制，但病人依然希望能够通过手术进行切除，达到更有效的治疗。

病人入院后。王百林对病人治疗方案非常重视，首先进行了科室讨论、院内MDT，完善术前检查，进行了周密的部署。

“这名病人的检查结果显示肝内有多个巨大肿瘤，直径达18厘米左右，并伴有门静脉右支癌栓，不排除肿瘤肝内转移的可能。”王百林介绍，“病人的肝癌是由乙肝发展而来，已是原发性肝癌晚期，手术难度大，但依然有手术的机会。”王百林为患者制定了周密的手术方案——右半肝切除+左肝肿瘤消融术，手术历时6小时，术程顺利。术后给予抗病毒、TACE、靶向治疗，中医中药调理，目前患者复查恢复良好。

巨大肝癌

仍有可能手术切除

王百林介绍，手术切除是治疗肝癌最有效最可行的治疗方式（术后5年总生存率达48.6%），不少病患得知自己肝癌体积过大选择放弃治疗或者消极应对，其实，对于巨大肝癌还是可以积极寻求专业的诊断评估争取手术机会。

对于部分中晚期巨大肝癌病人确诊后即使不能立即进行手术治疗，也可以通过转化治疗或ALPPS/PVE 争取到手术的机会：转化治疗包括TACE治疗、消融治疗、靶向治疗和免疫治疗等使部分肿瘤降期，争取到手术治疗的机会。

1.肿瘤消融（射频消融、微波消融、冷冻消融）和化学消融（酒精消融），从而获得手术切除的机会。

2.免疫、靶向治疗或联合其他治疗。免疫及靶向治疗是目前新兴的生物治疗方式，利用肿瘤细胞与正常细胞之间的分子生物学特性差异，采用血管生成抑制、阻断信号转导通路、封闭受体等方法达到抑制肿瘤细胞生长的目的。经免疫、靶向治疗或联合其他手段治疗后，可能使部分肿瘤降期，从而获得手术切除的机会。同时对于肿瘤复发、转移的肝癌免疫或靶向治疗病人也能获益，对于巨大肝癌病人局部治疗和系统治疗将是治疗的方向。

另外，王百林指出， ALPPS手术（联合肝脏离断及门脉结扎的分次肝切除术），是一种有效防止肝切后肝体积过小的外科治疗手段，适合于肝癌进展期较晚，肿瘤扩散面积较大导致传统肝切完后剩余肝脏体积过小无法维持正常机能的病人。（张青梅）