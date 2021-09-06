源源不断 中国新冠疫苗驰援疫苗短缺国家和地区

2%和50%。

这组对比强烈的数字来自世界卫生组织。世卫组织近日紧急发文：疫苗不平等危机已现！

缓解不平等、促进公平分配，中国践行诺言，驰援疫苗短缺地区——

9月3日，约70万剂中国新冠疫苗从北京科兴启运委内瑞拉。

“运往委内瑞拉的疫苗目前已完成前半段运输，后半段从巴拿马到委内瑞拉段还未起飞，预计北京时间9月7日凌晨4点45分落地委内瑞拉首都加拉加斯。”9月5日，科兴控股生物技术有限公司相关负责人回复科技日报记者，最近交付的新冠疫苗已经在驰援途中。

一直以来，中国新冠疫苗企业持续加足马力生产支援多个发展中国家抗疫。在之前的8月30日以及8月10日前后已经通过“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）向阿尔及利亚、巴基斯坦、孟加拉国等多个疫苗紧缺国家交付上千万剂疫苗。

在9月2日的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌介绍：近期，近3000万剂疫苗将陆续运往阿尔及利亚、科特迪瓦、尼日尔、吉尔吉斯斯坦、委内瑞拉等发展中国家。这是中方为兑现疫苗全球公共产品承诺、促进疫苗公平分配、助力全球抗疫采取的又一实际行动。

新冠疫苗分配“天平”严重倾斜

世卫组织官网的文章描述了新冠疫苗在全球推广中呈现出的两极分化的情况。文章说：疫苗普及速度出现了惊人的不同。在大多数低收入国家，只有不到2%的成年人得到了疫苗的全程接种，而在高收入国家，这一比例几乎为50%。

文章特别指出：疫苗缺乏的国家根本无法获得足够的疫苗。

以委内瑞拉为例，该国政府官员曾在多个场合表示，该国为获得新冠疫苗一直在努力，但阻力很大。例如，委内瑞拉总统曾提议用石油支付新冠疫苗费用，也曾指出委内瑞拉已经支付给COVAX购买疫苗的费用被他国无故冻结。

而在阿尔及利亚，不久前的数据显示，该国仅有约7.9%的国民接种了一剂新冠疫苗，完成两剂接种的只有1.7%。随着驰援疫苗的不断供应，这一情况正在好转。阿尔及利亚已开始增设户外临时接种站满足疫苗接种需求。

科特迪瓦、尼日尔等非洲国家的疫苗接种率也普遍较低。据了解，非洲大陆截至6月30日的疫苗接种率仅占总人口数的2.66%。

世界卫生组织非洲区域主任莫提不久前表示：在非洲，每100人仅接种了6剂疫苗。而部分高收入国家平均每100人接种了103剂疫苗。

纵观全球，新冠疫苗分配“天平”仍处于严重倾斜状态。这也成为世卫组织设定目标（9月所有国家疫苗接种率达到10%，到2021年底达到40%）实现的“拦路虎”。

为了弥合分配的极度不均衡，世卫组织日前敦促COVAX尽快按计划推进，同时应明确供应时间表。因为到目前为止，近9亿份承诺剂量中仅有10%已装运。记者了解到，仍有不少原因在阻碍新冠疫苗的通畅驰援。为此，世卫组织呼吁所有国家消除对新冠疫苗及其相关产品的出口限制和其他贸易壁垒。

履行承诺，中国疫苗驰援疫苗短缺地区

8月29日，北京科兴中维向COVAX供应的首批新冠病毒灭活疫苗在北京启运，这批疫苗已于8月30日运抵阿尔及利亚首都阿尔及尔，此批科兴的新冠疫苗由联合国儿童基金会采购，共567600剂。

9月4日，北京科兴中维发往委内瑞拉的693600剂新冠疫苗也已经在运输途中。据科兴相关负责人介绍，后续还计划发往阿尔及利亚等国。

而在此之前，国药集团中国生物首批供应COVAX的976782剂新冠疫苗8月9日凌晨正式发运巴基斯坦。第二批170余万剂新冠疫苗8月10日早上从北京起飞发往孟加拉国。

COVAX由世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟等主导，是唯一一个通过预先市场承诺支持中低收入国家获得疫苗的计划，拟2021年底前向全球提供20亿剂新冠疫苗。

此前，中国国药和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗的合作协议。根据协议，两家企业将于7月起向COVAX提供疫苗。

早在今年6月1日，国药集团中国生物供应COVAX首批新冠疫苗已经下线，根据协议，国药集团中国生物北京生物制品研究所将为COVAX提供1.7亿剂疫苗。

国药集团中国生物同时承诺，将根据进一步协议，待第二条生产线获得世卫组织认证后，年产10亿剂的新冠疫苗将全部供应给COVAX。

科兴拟通过COVAX机制提供总量可达3.8亿剂的新冠病毒灭活疫苗克尔来福。据最新数据显示，截至8月31日，科兴已累计向全球供应新冠疫苗18亿剂。

为了用实际行动兑现中国对COVAX疫苗供应的承诺，相关企业不仅持续高强度、全负荷工作，而且通过科技创新带动产能提升，企业连续投入进行高生物安全等级生产车间的建设，并扩大产能至超过50亿剂。

据介绍，为推动疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，国药集团、科兴公司疫苗获得世卫组织紧急使用认证后第一时间组织协调生产保障，同全球疫苗免疫联盟积极洽谈供苗事宜。根据协议，两家企业将于10月底前向“新冠疫苗实施计划”提供1.1亿剂疫苗，双方已就未来长期供苗达成意向，目前正就后续供货的具体时间和方案进行商谈。（张佳星）