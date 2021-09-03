各地疫情速览：9月2日新增确诊病例28例 均为境外输入病例

人民网北京9月3日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至9月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。9月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（云南9例，上海8例，广东5例，河南2例，黑龙江1例，浙江1例，四川1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，河南1例，四川1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例70例，解除医学观察的密切接触者1848人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例620例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8395例，累计治愈出院病例7775例，无死亡病例。

截至9月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例935例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例89383例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94954例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1165275人，尚在医学观察的密切接触者17000人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者433例（境外输入378例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28182例。其中，香港特别行政区12113例（出院11799例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区16006例（出院13692例，死亡837例）。