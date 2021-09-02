莫让“黄牛”搅乱演出市场

近日，由文化和旅游部颁布的《演出票务服务与技术规范》正式实施。作为国内首个演出票务领域的行业标准，此举被业界解读为将有力打击“黄牛”，助推演出市场健康、良性发展，引发广泛关注。

随着人们精神文化需求日益增长，各类演出活动不断，文化消费市场繁荣，一些“黄牛”从中觅得了可乘之机。“黄牛”利用票务市场存在的买卖双方信息不对称、运行规则不透明等缺陷，恶意抢占、垄断稀缺票源，哄抬票价，不仅导致某些演出资源顿时变得紧缺，更影响了消费者对演出市场的满意度，整个演出行业形象受到影响。

为何演出票领域的“黄牛”屡禁不止？一是投入的时间、资金成本低，收益却很大。不管是高频刷新抢票的技术手段，还是通过内部渠道获取诸如“工作票”“赠票”等非销售类票源的“合作”手段，跟投机收益相比，“黄牛”抢票投入的时间、资金成本都不算什么。二是处罚力度弱、监管难度大，目前各个演出活动购票、检票等方面流程和标准不统一，“黄牛”可以通过多种方式规避网络和线下的监管，即便被查处也损失不大。

此次出台的规范明确将制订演出行业的票务基本规则，有望通过运用市场数据跟踪与分析，促进演出票务市场行稳致远。同时，相关部门要加大监管力度，提升执法效率，充分利用监督抽查、媒体监督、群众举报等途径，及时发现并依法治理“黄牛”乱象。此外，消费者也应学会果断地拒绝“黄牛”，不要一边对其囤积居奇、炒高票价的行为感到不满，一边又苦于无处购票，只好依赖他们。当没有了倒票买卖，投机者自然也就散场了。（童云斐）