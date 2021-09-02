多国迎来开学季 防疫仍是头等事

综合新华社驻外记者报道：9月1日，中国大部分地区的高校、中小学和幼儿园秋季学期开学。与此同时，日本、墨西哥、瑞士等国家也迎来开学季。新冠肺炎疫情之下，疫情防控仍是这些国家学校新学期面临的头等大事。

9月，许多日本中小学校也先后迎来开学。此时的东京，正面临比以往任何时候都严峻的新冠肺炎疫情。德尔塔变异毒株近来在日本肆虐，8月日本单日确诊病例数一度超过25000例。日本防疫专家认为，这波疫情的一个特点是由小孩传染给家人。日本媒体近期曝出一些暑期培训班、幼儿园发生集体感染新冠病毒事件。千叶县船桥市一家培训机构8月确认100名师生感染新冠病毒，埼玉县一家培训机构8月确认52名中小学生感染。

日本大部分学校仍坚持新学期线下授课的原则。东京的许多学校9月正式开学。开学后，每所学校的防疫措施和要求有所不同：有些学校延迟1周开学；有的学校把学生分成两组轮流上学；有的学校虽然坚持线下授课，但也允许学生在家线上上课。对于这种安排，有些日本家长表示担忧：“日本疫情已经持续一年多，无论学校还是培训机构依然没有建立起完整的在线教育方式，真的让人不解。”

在墨西哥，部分中小学及幼儿园8月30日开启新学期，重启因新冠肺炎疫情停摆约一年半的线下教学。墨西哥教育部长德尔菲娜·戈麦斯敦促学校师生开学后严格遵守防疫措施。

墨西哥正处在第三波疫情中，一些当地家长认为恢复线下教学条件并不成熟，因此选择让孩子在新学期继续以线上方式参加学习。由于部分学校并不提供线上课程，不打算返校上课的学生可以选择在家学习电视课程。墨西哥总统洛佩斯强调，学生可以自愿选择是否返校上课，相信越来越多的家庭将选择“新常态”的生活。

瑞士各州的教育机构也在近日迎来开学季。面对继续蔓延的新冠肺炎疫情，各州政府制定了新学期的防疫措施。以日内瓦州为例，州政府要求教育机构保持室内通风，定期清洁和消毒教学设施和设备表面，在校人员经常对手部消毒；所有高中在校人员必须佩戴口罩，除非座位相距较远；初中和高中的师生必须保持社交距离。

在以色列，250多万学生于9月1日重返学校。面对迅速攀升的新冠确诊病例数，以色列政府最终决定如期开学，同时也要求学生们在开学前必须完成核酸检测。在此后的一整学年，学校师生还将接受每周一到两次的大规模核酸检测，以确保学校不会暴发疫情。此外，以色列还将在学校推进新冠疫苗接种工作。如果一个班级疫苗接种率低于70%，该班级将恢复远程教学，无法线下授课。

英国英格兰的学校也将于9月份开学，而英格兰新冠死亡人数已达到5个月来最高水平。英国政府科学顾问预计，由于只有16岁以上的人可接种新冠疫苗，学生感染新冠人数可能将呈指数级增长。

重返校园的英格兰中学生将在开学的第一周进行两次校内核酸检测，此后每周在家进行两次自测。英国教育大臣威廉姆森表示，他希望通过实行大规模的核酸检测，让学生可以正常上学。同时教育部也在推动为16岁以下孩子接种疫苗的计划，希望降低在校园内感染新冠的风险。

（新华社北京9月1日电 参与记者：郭丹、朱雨博、吴昊、陈斌杰、吕迎旭、尚昊、梁希之）