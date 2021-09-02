北京环球度假区开园在即 带你提前打卡那里“藏”着的高科技

承载无数游客期待的北京环球度假区，将于9月20日盛大开园，北京环球影城主题乐园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。

据悉，北京环球度假区设有功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利·波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞、未来水世界这7个主题景区，它们将文化创意和科技创新巧妙融合。

那么，万众期待的北京环球度假区“藏”着哪些高科技呢？科技日报记者带您抢先了解。

3D扫描为“翼龙园假山”拼出完美“皮肤”

最高标高49米，使用钢构件总数约9000件、钢筋网片2642张，异形组合钢构件最大吊装重量为25吨，总用钢量为3000吨，假山表面积1.27万平方米，山体内部还“插”着一个长达600米的高速过山车——这就是北京环球度假区侏罗纪世界努布拉岛乐园的标志性建筑“翼龙园假山”。

“制造这一庞大体量的假山，离不开科技力量的支撑。”中建二局华东公司北京环球度假区生产经理陈质毅说，环球影城侏罗纪世界努布拉岛乐园里设置的所有元素，都是为逼真还原亿万年前恐龙的生存环境。在这里，游客们不仅能看到挺拔陡峭的山峰、原始森林的神秘、盘根错节的藤蔓，还能看到肆意流淌的溪流、雨水冲刷岩石的痕迹。

“我们根据创意模型等比例缩小制作出‘翼龙园假山’，雕刻师与创意设计师不断沟通、多次调整假山表皮肌理与山形，使成品最终达到创意要求。”中建二局华东公司相关负责人向记者介绍，该假山的设计团队首先根据要求制作泥塑模型，以此模拟并确认山体的形态；然后采用3D扫描技术对已确认的山体模型进行扫描，将采集到的数据转化为数据模型；最后通过精准的数据模型切片，设计师将整个假山表皮分割成2000多个正方形小块，每个小块就是一张由钢筋焊接而成的钢筋网片，后期施工时工人便将这些小块“拼”成假山的“皮肤”。在这些技术辅助下，施工的精准性得到了大幅提升。

BIM技术为“黑暗骑乘”搭建“神经系统”

在北京环球度假区内，有个惊险刺激的娱乐项目叫“黑暗骑乘”，体验该项目的游客仿佛“穿越”到侏罗纪时期，与已经灭绝的生物并肩行走、一同飞翔。

记者从中建二局获悉，“黑暗骑乘”融合了骑乘系统、光影系统、特效系统等，让游客仿佛置身于恐龙世界，而打造出沉浸式场景效果的幕后“功臣”是先进的机电设备。

而安装机电设备的难点，就在于管线的连接要将误差控制在5毫米以内。

“要实现管线精准连接，就得借助BIM（建筑信息模型）技术。”中建二局安装公司BIM工程师宁涣昌向记者介绍，BIM技术可将风管、电缆等设备按照1∶1的比例在电脑上变为一条条“丝线”，设计师以亚毫米的精度“抽丝剥茧”，将一根根线缆连接到各个设备终端，“整个过程就像搭建人体的神经系统”。

做旧工艺完美呈现主题所需历史感

“主题立面施工技术是基于主体结构形式，采取适宜的包装材料及工艺方式，来实现不同的包装效果以及包装环境，最终达到主题故事线的场景设置要求的技术。通过这种主题立面施工技术和人工雕刻手法，可以对各种纹理效果进行仿制，体现出主题鲜明的饰面效果，最终达到主题包装效果。”中建二局华东公司副总工程师、技术部经理贾学军介绍说，园区建设还采用了主题铺装，可以让主题乐园的地面也展现出浓厚的主题氛围。

据介绍，施工单位采用木材喷砂或碳烧等工艺，对主题公园室内和室外木制品进行了做旧处理，使其符合主题故事场景，达到设计效果要求。该工艺的主要流程包括，手工处理木制品、木材喷砂或碳烧做旧效果处理、打磨、手工纹理添加以及木材做旧上色。进行做旧处理后的木制品，能够完美呈现主题所需的历史感。

“这样一来，环境设施将更加贴近主题场景，营造出沉浸式的体验氛围。”贾学军说。