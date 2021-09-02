俄研究心理分离对单亲家庭青年影响

俄罗斯莫斯科国立心理与教育大学研究人员发现，心理分离（独立和与父母分离）影响单亲家庭的青年男女设定和实现生活目标。这项研究有助于制定针对年轻人的心理援助计划，使他们能够建立与亲人的信任关系，对自己的生活负责，并实现他们的目标。相关论文发表在《心理学与心理技术学》杂志上。

分离是成长的一个自然阶段，年轻人脱离原生家庭，与父母建立平等的伙伴关系，这是人格形成的一个重要且必要的阶段。

莫斯科国立心理与教育大学极端心理学系副教授利特维诺娃说，成功分离被认为是男女青年在情感上摆脱家庭的认可和支持，以及与父母建立新的舒适关系，父母不再试图约束、操纵或强加他们的观点。年轻人应该同父母建立和保持相互信任的关系，接受彼此的意见和决定，同时保持自我人格的完整性。

科研人员分析了不同类型的心理分离如何影响目标设定的能力。他们发现，男青年与父亲功能分离的过程会使独立性的形成复杂化，而独立性是实现目标的必要条件。对于女青年来说，选择目标的自主性由于与父亲功能分离的不完全而变得复杂。只要在经济上依赖成年人，她们就很难设定目标，在学习、个人生活和职业生涯中做出自由的选择。

正如科学家所指出的，单亲家庭的男青年更多追求的价值目标是自我实现和自由，通过坚强的意志和效率来实现；而女青年的价值目标更倾向于个人生活和健康，通过良好的教养和诚实来实现。同时，女青年要想生活得足够充实和快乐，重要的是在情感上和功能上与母亲分离，即独立于父母的认可和经济支持。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整编：本报驻俄罗斯记者董映璧）