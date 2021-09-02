公共场所设置适老智能终端

医院、银行、政务大厅等保留人工服务渠道，为老年人服务；网约车平台推“一键叫车”助老模式，老年人无需输入上下车地点即可叫车；北京公共场所试点老年人一次刷卡完成测温、登记、健康宝状态查询……昨天，北青报记者由北京市发改委了解到，本市在保留传统服务渠道开辟绿色通道等三个方面10余项工作取得了阶段性成果，为老年人在信息社会的生活带来了更大的便利。

北青报记者了解到，目前本市在加强智能技术和线上服务的适老化改造方面，推出了北京健康宝“老幼健康码助查询”功能，并启动老年人运用智能技术便利化出行试点，在北京朝阳医院、清华大学第一附属医院等全市200余所医院和社区卫生服务中心，地坛、中山公园等20余个公园，近70个超市、银行、电信营业厅等公共场所，以及首都机场、大兴机场等老年人日常生活高频场景铺设了健康宝赋能的智能终端设备。

据了解，这些铺设了健康宝赋能的智能终端设备的公共场所，老年人在“北京健康宝”上注册后，即可在试点场所实现一次刷卡（根据具体场景不同，可刷身份证、养老助残卡或社保卡）完成测量体温、来访登记、健康状态查询“三合一”操作。

据市发改委相关负责人介绍，本市持续督促辖区内医院、银行、政务大厅等各类办事机构保留传统人工服务渠道，鼓励开辟老年人绿色通道。目前，全市733家医院均为老年人提供现场号源，建立无健康码绿色通道、完善预约转诊服务、建立预约绿色通道、优化老年人互联网+就医服务，配备导医、志愿者、社会工作者等人员指导老年人就医，进一步提升老年人的就医服务体验。

此外，在金融服务领域，全市范围持续整治拒收人民币现金行为，55家银行业金融机构现金业务均设有线下办理渠道，配备引导人员，配置老年人专用工具（如老花镜、放大镜等）；在市政务服务中心入口处、总咨询服务台、取号机等位置，均配备专职引导员，为老年人提供全程办事咨询和引导服务，中心岛区开通了“帮办窗口”，协助老年人办理网上申报事项，进一步改善老年人办事体验，并在线下对全市市、区、镇街三级460个政务服务大厅进行无障碍环境建设改造。

通讯领域，本市推动了基础电信企业提供老年人一键接入人工客服热线服务。据悉，目前本市实名登记的65岁以上老人用手机拨打北京电信、移动、联通客服热线，无需任何按键即可直连人工专席接听，无需经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。与此同时，北京三家基础电信企业APP已完成适老化改造为“显示大字体”，并且为老年人推出银龄卡、孝心卡、北京通等特色资费产品，让老年人免费享有部分专属增值业务。（记者 林艳）