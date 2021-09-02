共享消费标价逐步规范化

本报北京8月31日电 （记者林丽鹂）近期，在市场监管总局的行政指导下，哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电8个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到有效遏制，标价逐步透明化、规范化。

近年来以共享单车和共享充电宝为代表的共享消费领域服务价格一路上涨，引发社会关注。6月3日，市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开行政指导会，要求哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电等8个共享消费品牌经营企业限期整改，明确定价规则，严格执行明码标价，规范市场价格行为和竞争行为。

共享充电宝行业价格整体小幅回落。此次参加整改的6个共享充电宝品牌共有机柜426万台，占市场份额约80%。相关企业提出了整改计划：进一步完善定价规则，与合作商户沟通协商，通过直接降价或者降低计费单元等方式下调部分机柜价格。其中，街电逾8万台机柜降价，小电、搜电、怪兽、美团分别有数千台机柜降价。目前各品牌平均价格为2.2～3.3元/小时，标价在每小时3元及以下的机柜占比69%～96%，从最高价格占比来看，均不超过1%。

落实明码标价要求，准确标示计价标准。共享单车企业通过手机软件、小程序、扫码骑行页面标示当前行政区域的计价规则和计价标准，规范会员骑行卡打折促销行为，畅通公司服务投诉渠道。共享充电宝企业通过官网公示、移动客户端显示、机柜标示等方式分别标价。小电、怪兽在官网和移动端公示全部点位机柜的免费时长、计费标准和封顶价格；来电在官网对获知价格方式作出说明；大多数品牌可通过扫码获知当前机柜及附近机柜价格，方便用户从所在位置周边选择较低价位的充电宝。