做绿色生活方式的践行者

前不久，2021年全国节能宣传周在各地同步展开，营造了节能低碳的浓厚氛围。在广东深圳，市民共同守护餐桌文明，“光盘行动”成为自觉选择；在江西抚州，市民的每一次低碳行为都可以换取积分，用于消费；在山东胶州，生活垃圾被加工成居民种菜种花的生物肥，更多人自觉参与垃圾分类……如今，生态文明理念日益深入人心，绿色生活方式渐成新风尚。

生态文明建设同每个人息息相关，每个人都应该做践行者、推动者。事实上，节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，不但不会降低生活质量，反而有助于提升文明素养，让生活更健康。从日常生活的细节做起，少用一度电，节约一滴水，从源头减少消耗，就能汇聚起绿色发展的磅礴之力。

一时的努力或许并不难，难的是持之以恒、持续用力。从设立碳普惠公共服务平台，到试点能兑换生活用品的“垃圾银行”，各地不断创新机制，引导广大群众增强了节约意识、环保意识、生态意识，有助于加快在全社会形成绿色生活方式。驰而不息，久久为功，我们定能汇聚起全社会共同建设美丽中国的强大合力。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 07 版）