国家医保局等八部门印发方案 深化医疗服务价格改革试点

本报北京9月1日电 （记者李红梅）近日，国家医保局等八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》，方案提出，通过3至5年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。到2025年，深化医疗服务价格改革试点经验向全国推广，分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制成熟定型，价格杠杆功能得到充分发挥。《方案》强调，改革将确保群众负担总体稳定、医保基金可承受、公立医疗机构健康发展可持续。

方案明确，国家医保局将会同相关部门，遴选5个试点城市，直接联系指导，积极稳妥有序推进；其他有条件的省份也可组织设区的市，按照《试点方案》要求因地制宜开展试点，形成可复制可推广的改革经验。

《试点方案》明确在建立健全五大机制上进行探索，建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制。五大机制为更可持续的总量调控机制、规范有序的价格分类形成机制、灵敏有度的价格动态调整机制、目标导向的价格项目管理机制、严密高效的价格监测考核机制。

《试点方案》同时要求，要优化医疗服务价格管理权限配置、完善制定和调整医疗服务价格的规则程序、加强医疗服务价格管理能力建设，完善医疗服务价格管理的支撑体系，统筹推进公立医院补偿机制、分级诊疗、医疗控费、医保支付等相关改革，增强改革的系统性、整体性、协同性，形成综合效应。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 04 版）