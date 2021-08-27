8月25日，中共中央对外联络部以视频会议方式举办新冠病毒溯源吹风会，来自埃及、突尼斯、巴勒斯坦、伊拉克等13个阿拉伯国家的28个政党和组织领导人出席。代表们在会上踊跃发言，原定两个小时的吹风会持续了3个多小时。

巴勒斯坦法塔赫革命委员会委员、巴医疗卫生服务总干事乌萨迈·纳贾尔首先发言。他谴责了美国借病毒溯源问题搞政治操弄的行径，强调科学溯源的重要性。纳贾尔表示，中国为全球抗疫合作作出重要贡献，尤其是为欠发达国家抗击疫情提供支持，彰显人道主义精神。

也门—中国友好协会主席胡拉尼表示，美国政府将病毒溯源这一专业任务交给情报部门，证明其目的不是搞清楚病毒的来源，而是捏造证据、编造谎言，为所谓“实验室泄漏论”寻找“佐证”。胡拉尼认为，世界各国必须齐心协力，加强合作，通过科学方式开展病毒溯源。

也门改革集团党议会党团主席阿布杜·拉扎克表示，也门支持中国在病毒溯源问题上的原则立场，坚决反对病毒溯源政治化。

“美国不关心全球抗疫，却将病毒溯源作为攻击中国的手段，这是完全不负责任的做法，科学溯源和调查才是正确的方式。”叙利亚复兴党中央领导机构成员马赫迪·达哈莱·阿拉指出，中国是全球共同抗疫的重要贡献者，感谢中国为叙利亚提供的抗疫援助。

阿尔及利亚民族解放阵线党政治局委员巴蒂斯·布鲁兹尼表示，该党始终坚决反对病毒溯源政治化，认为“开展病毒溯源必须秉持科学精神”。阿尔及利亚尊严党主席穆罕默德·达维表示，美国以“有罪推定”的方式抹黑中国，所谓指责毫无科学依据。

埃及共产党政治局委员萨拉赫·萨尔维表示，美国将病毒溯源政治化的真正目的是服务自身利益，此举违背科学精神，这种政治图谋注定失败。

约旦共产党副总书记尼德勒·穆迪亚表示：“病毒溯源政治化破坏全球抗疫合作，是人为设置障碍。”

“科学抗疫、科学溯源才是正确途径，只有这样才能推动世界各国共同抗疫。”毛里塔尼亚争取共和联盟副主席叶海亚·艾哈迈德·瓦格夫说。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 16 版）