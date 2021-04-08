习近平总书记指出，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。

2003年，非典疫情突如其来。2020年，新冠肺炎疫情全球肆虐。抗击疫情，中国人民交出了精彩答卷。事实证明，尊重科学、依靠科学，是战胜疫情的利器。

战胜疫情，需要科学的决策。病毒突袭而至，疫情来势汹汹，人民群众生命安全和身体健康面临严重威胁。党中央坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事。尤其是面对新冠肺炎疫情，党中央提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。两次抗疫斗争的实践，充分彰显了科学决策的力量。

战胜疫情，需要科学的方法。抗击疫情是一场全民行动，需要迅速采取有效措施。两次抗疫斗争，积累了弥足珍贵的经验。我们迅速建立全国疫情信息发布机制，实事求是、公开透明发布疫情信息；坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率；注重科研攻关和临床救治、防控实践相协同；分区分级差异化防控、有序推进复工复产……这些方法符合实际，行之有效。

战胜疫情，需要科学的手段。人类与病毒的较量，就是科学和时间的竞速。在没有特效药的情况下，我们实行中西医结合，筛选出临床有效的中药西药和治疗办法；抢建方舱医院，集中收治确诊患者；第一时间研发出核酸检测试剂盒，加快有效药物筛选和疫苗研发；开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源和健康码识别……许多在抗击非典时还没有的手段和技术，在抗击新冠肺炎疫情中大显身手，彰显我国科技实力大幅提高。这些都为战胜疫情提供了有力支撑。

面对前所未知的新型传染性疾病，我们秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。这种尊重科学的态度和行动，集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，我们要更加坚定信心，继续秉持科学态度、尊重科学规律、坚守科学认知、实施科学举措，为保护人民群众生命安全和身体健康提供强大支撑。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 05 版）