全球第一疫情扩散国 美国为何不以为耻

“全球第一疫情扩散国”，美国这顶帽子，是谁也“抢”不走的！

美国人口数仅占世界的4%，目前新冠肺炎确诊病例却占全球总数的18%，抗疫失败严重拖了全球抗疫进程的后腿。出于保经济与拉选票的考虑，美国政府去年8月在疫情扩散高峰时，就宣布解除针对美国公民的全球旅行禁令，带来多么可怕的扩散，不敢想象。根据多国媒体报道，以色列70%的新冠肺炎病例感染的病毒毒株来自美国，韩国7000例输入病例中有30%来自美国，澳大利亚近7000例确诊病例中14%自美国输入……不用罗列了，可想而知名单有多长，数字有多大，比例有多高。

当然，最让人们感到可怕的，还不是“全球第一疫情扩散国”，而是作为扩散国，美国非但丝毫不以为耻，甚至还反以为荣，把“抗疫失败”当成“尊重自由”，把“无所作为”当成“重视经济”，然后睁着眼睛说瞎话，把“疫情扩散”责任甩锅到其他国家身上。再通过操纵彭博社的抗疫排行榜，玩掩耳盗铃的标准腾挪术，把带来扩散危险的“重新开放程度”作为核心成功标准，将完完全全的失败洗白为“抗疫优等生”。

说实话，抗疫排名，重要吗？一点儿不重要。哪个国家抗疫做得怎么样，国民的安全感、新增病例数、死亡率、民众的获得感，事实明摆在那里，人们心中的排名是谁也无法改变的。不顾事实将美国送上榜首，也没什么，反正人们都知道这是昧了良心瞎了眼。让人担心的是什么呢？就是排名形成的误导，美化了“全球第一疫情扩散国”，带来了更大的扩散危险。

彭博社将美国推上“抗疫排名第一”的那些指标，恰恰是使美国成为“第一疫情扩散国”的因素。彭博社煞费苦心地为美国“量身定制”了“封锁严重程度”“疫情后航班运力变化”和“接种疫苗后国际航线数量”3项指标，并将这3项指标与之前对美国排名贡献不小的“国民疫苗接种率”划归入一个名为“重新开放进度”的新评估维度之中。简单地说，这个评估维度只在乎“开放度”，却将“严格执行封锁和出入境防疫管理政策”这些已被国际社会公认为有效的抗疫政策，视为评估指标的负面因素。可怕之处就在于此，美国不仅未因疫情扩散受到谴责，还摇身一变成为抗疫“先进典型”，用人民的疫情血泪作为“先进”资本，骇人听闻啊！

不采取有效措施控制病毒，在扩散的高峰期开放社会，解除全球旅行禁令，不顾扩散风险开放航班、以国际航线开放为荣……如此卑劣行径，也只有那些不负责任的国家能干得出来。根据美国国家旅游办公室的数据，2020年4月至2021年3月，有2319.5万美国公民经陆、空出境前往全球各地。2020年11月至2021年1月，美国疫情进入高峰期，日均新增确诊病例达18.6万例。而同期美国公民出国人数也达到高峰，日均出国8.7万人次。

自己干也就罢了，美国还通过“树立标准”影响其他国家，贬低那些严格执行出入境管理的国家，让有些国家跟着一起躺平，一起“扩散”。为什么全球疫情总是胶着，病例数不断创新高，既有美国作为“第一疫情扩散国”的扩散行为在推动，也有美国误导全球的“扩散思维”在推波助澜。

美国其实也知道“第一疫情扩散国”是个被千夫所指的罪名，所以才一直不遗余力地往别人身上甩，通过政治溯源转移话题、转嫁责任、转化矛盾，拿“溯源”议题掩饰“扩散”“失败”的问题，不遗余力地玩政治。美国越是努力地甩，这些问题越是粘在美国身上，数字摆在那里，事实胜于抹黑，甩是甩不掉的。