创新药研发赛道竞争激烈 专家提示应及时申请专利

8月20日，由人民网·人民健康主办的“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”研讨会在北京召开。会上，中国社会科学院研究生院博士生导师、国家知识产权专家咨询委员会委员李明德，从三个方面解释了知识产权制度对药品科技创新的支撑作用。

李明德表示，推动药品的研发创新，不仅需要政策、资本、人才、土地等支撑要素，知识产权制度的支撑也至关重要。

首先，在药品的科研创新中，医药企业要及时申请专利。医药创新研发是一条高成本赛道，医药企业会付出高昂的资金、人力、时间成本。同时，同一品类的创新药同时会有多家企业进行研制。因此，我国在鼓励医药创新的同时，也鼓励药企适时申请专利，在获得专利保护的20年内，专利权人的研发与收益是受保护的，有专有权。

其次，发明专利要符合新颖性、创造性、实用性的标准。所谓新颖性，按照我国《专利法》的规定，公开文献上没有记载过，没有公知、公用过的发明才可以获得专利。在实际的研发过程中，要避免“闷头做创新”的问题，要做到先查询、再科研，避免在申请专利时已存在相关专利。

创造性是指与现有技术相比，新发明具有突出的实质性特点和显著的进步。“所谓创造性不是小改小革，而是质的飞跃。在医药创新领域，改进发明也非常重要，通过改进发明使其原功能增多、副作用减小，也是具备创造性的。”李明德说。

实用性标准是指发明能够被实际制造或者使用，并且能够产生积极效果。从实用性出发，李明德建议，发明人申请专利时要充分披露己方技术方案，让其他研发企业充分了解整个行业的发展进程与科研深度。

李明德特别指出，专利权也是一项财产权。这项财产权和我们拥有的土地、厂房、设备等有形财产权同等重要，应该得到全社会、全行业的关注与尊重。从完善专利制度角度来看，鼓励前沿性发明与改进性发明相伴而行。“以创新药研发举例，一个前沿性发明做出来后，它的市场化、功能的改进都需要大量其他医药企业去尝试，要有不同级别的医药企业把前沿性发明进一步改进、完善、优化，并推动其市场化。”李明德说。

据介绍，新修订的《中华人民共和国专利法》于6月1日生效。李明德表示，为了充分调动企业研发创新药的积极性，《中华人民共和国专利法》明确规定了对于药品审评审批过程中所占用的时间给予最长不超5年的延长期限。这一新的修订，是对我国创新药专利保护的一个回应。然而其中所适用药品的范围如何界定，例如新法修订之前获批的新药是否可以享受这一延期制度，学术界仍有些不同的争论。如何落实这一新制度，还有一些细节问题需要进一步澄清和实施。在他看来，该问题应该以市场规则为出发点，按照鼓励创新的原则，充分考虑新药研发的巨额成本投入及企业所承担的高风险，具体落实新药专利的延期制度。