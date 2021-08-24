福建推介疫情防控成果 多项“黑科技”亮相

口腔抑菌喷雾“隐形口罩”、智慧消毒测温机器人、全自动检测一体机……8月23日，福建省疫情防控科研攻关成果推介对接活动在榕举办，一批具有自主知识产权的疫情防控核心技术成果，通过线上线下同步进行的方式向省内外推介，促进疫情防控科研成果转化加速落地。

本次活动由福建省应对疫情防控领导小组指挥部科技攻关组指导，福建省科技厅、福州市政府主办，福建海峡技术转移中心、福州市科技局、厦门市科技局承办。本次活动共征集项目成果49项，组织了厦门大学、福州大学等高校以及省内64家企业参加推介展示与对接。厦门大学、厦门瑶光半导体科技有限公司、福州大学分别与福州公共交通行业相关单位以及福州市进口冷链食品集中监管仓现场签订了8项合作协议。

线上+线下推介前沿抗疫科研成果

国内首台紫外光催化复合冷链病毒消杀机、已申请国家发明专利3项的国肽民安口腔抑菌喷雾……记者发现，此次参与对接的多项技术处于国内领先水平，充分体现了该省疫情防控科研攻关成果，为疫情防控提供有力的科技支撑。

据福建省科技厅相关负责人介绍，该省持续加大疫情科研攻关力度，坚持“疫情急需、短期见效”“先研究，后立项”原则，在全国范围内较早发布疫情科研项目申报，开辟科研“绿色通道”。省科技厅第一时间启动实施13项疫情防控技术与产品应急科研攻关项目，带动各设区市、高校启动应急攻关项目124项，进展成效明显。

特别是针对当前冷链疫情传播态势，该省组织全省优势科研力量，按照物理消杀与化学消杀双管齐下和“边研发、边立项”原则，支持厦门大学、福州大学、福建师范大学和福夏科技公司等高校、企业及防疫部门，以“四条路线·5个项目”全力推进冷链物流新冠病毒消杀科研应急攻关，紫外光催化复合消杀研究等项目取得实质性突破，已研发出我国首套冷链产品外包装表面病毒的在线紫外光催化复合消杀装备等，并在此次对接会上正式亮相，与众多单位企业进行接洽签约。

“但新技术、新成果的推广应用，还需我们共同宣传、引导。”福建省科技厅相关负责人在会上表示，本次推介对接活动集中展示了全省研制的物理消杀病毒的最新产品，希望有需求的用户按要求放心大胆地使用，加快推进疫苗研发、检测技术和产品的迭代升级，让科技成果惠泽经济社会的各个方面。

产品“疫”齐上阵 织密疫情防控网

从病毒检测、变异株诊断到大数据管理、人工智能协作，从冷链消杀到公交防疫……“基于‘人、物、环境’同防、加大重点场所和特殊场所防控力度等各类防疫要求，”福建省科技厅相关负责人说，此次推介对接会的成果基本涵盖了疫情防控的各个环节，各种高新技术、产品“疫”齐上阵，织牢织密疫情防控网，助力打赢疫情防控阻击战。

快速精准处理多样本可为疫情防控“争分夺秒”，快速检测设备是疫情防控网格大排查的硬核刚需。福州大学林峻博士与美林美邦（厦门）生物科技有限公司合作研发的一站式新型冠状病毒“急”时诊断系统就是一款操作简易、无需专门实验室、检测成本极低、运行过程全封闭保证无交叉感染的全自动医用PCR分析仪。

据林峻博士介绍，它可以代替人工进行一系列核酸检测的工作，其中包括自动完成液体转移、加热孵育、核酸提取、PCR扩增和实时荧光信号检测等等。主要技术指标为每个测试耗时50分钟左右；与呼吸道常见微生物无交叉反应并且不受呼吸道常用药物干扰等。

“安可智慧消毒测温机器人”项目以市场需求为导向，集空气消毒、表面消毒、测温于一体，具备人体感应、自动回桩、构建地图、自动避障等功能，适合常规消毒的大型封闭式和开放式场所，可允许人机安全共处，如医院大厅、会展中心、酒店大堂等，目前已在国内一些机场、高铁站得到应用。

本次活动中展示的“复配低温消杀剂”项目已申请发明专利2项，适用于包括冷链食品在内的冷链物品表面病毒有效消杀。该项目已实现成果转化，转化产品已完成备案，为市场推广奠定坚实基础。