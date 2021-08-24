全国妇联授予李桓英全国三八红旗手称号

本报北京8月23日电 （记者杨昊）全国妇联日前作出决定，授予世界著名麻风病防治专家、首都医科大学附属北京友谊医院医生、北京热带医学研究所研究员李桓英全国三八红旗手称号。

决定指出，李桓英是党领导卫生健康事业发展的见证者、亲历者和参与者，她对党忠诚、热爱祖国、心系人民、勇于创新，是中国女性的优秀榜样。上世纪50年代初，为了新中国的卫生健康事业，她舍弃国外优厚条件，毅然回国投身到麻风病防治工作。她秉承医者仁心，坚持生命至上，长期面对面接触麻风病人，严谨细致开展临床试验，科学稳妥进行治疗研究，期颐之年仍然心系麻防事业。她推广的“短程联合化疗”方法救治了数以万计的麻风病患者，提出的垂直防治与基层防治网相结合的模式，被称为麻风病“全球最佳的治疗行动”，为我国乃至世界麻风病防治工作做出了巨大贡献。

全国妇联号召广大妇女向李桓英学习，学习她对党忠诚、信念坚定的政治品格，学习她心有大我、赤诚报国的爱国情怀，学习她心系人民、生命至上的崇高精神，学习她求真务实、勇于攀登的优秀品质，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，立足两个大局，心怀“国之大者”，大力弘扬伟大建党精神，从中国共产党人的精神谱系中汲取奋进的智慧和力量，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，建功“十四五”、奋斗新征程，为实现第二个百年奋斗目标贡献巾帼力量。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 06 版）