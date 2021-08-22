新冠病毒进入自然科学基金重点研究资助项目

2021年度北京市自然科学基金重点研究专题经初步审查、会议初评、会议评审、基金委六届十四次全体委员会议审定，决定拟资助18项，包括数学学科3项，物理学科3项，生命学科9项，化学学科3项，昨天予以公告。

北京青年报记者在项目名单上看到，入选的项目主要来自北京各大高校和中科院系统，北京大学、北京理工大学各有4个项目入选，清华大学有3个项目入选。其中包括：北京大学的“新型冠状病毒感染中天然免疫异常调节和重症肺炎发生的分子机制研究”、清华大学的“基于单细胞和单分子技术的双相情感障碍的机制及应用研究”、北京理工大学的“基于量子功能材料的存算融合浮栅类器件物理设计”、中科院生物物理研究所的“面向运动功能的穿戴式脑磁图原理研究及应用探索”，等等。根据相关规定，北京市自然科学基金资助项目实行公告异议制度，任何单位和个人认为拟资助项目有弄虚作假行为的，均可在公告发布之日起30日内提出异议。（记者 雷嘉）