各地疫情速览：8月19日新增确诊病例33例 其中本土病例4例

人民网北京8月20日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，其中境外输入病例29例（广东9例，云南6例，北京2例，辽宁2例，上海2例，福建2例，河南2例，天津1例，黑龙江1例，江苏1例，四川1例），本土病例4例（江苏2例，云南2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例82例，解除医学观察的密切接触者1781人，重症病例较前一日减少7例。

境外输入现有确诊病例744例（其中重症病例12例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8040例，累计治愈出院病例7296例，无死亡病例。

截至8月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1817例（其中重症病例54例），累计治愈出院病例88126例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94579例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1155346人，尚在医学观察的密切接触者40859人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者517例（境外输入418例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28007例。其中，香港特别行政区12047例（出院11759例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15897例（出院13545例，死亡826例）。

8月19日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例2例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月19日0-24时，江苏新增本土确诊病例2例（均为扬州市报告），均为轻型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

云南新增本土确诊病例2例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月19日0时至24时，云南新增新冠肺炎本土确诊病例2例。

确诊病例7：女，27岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例8：女，44岁，缅甸籍，轻型。

上述2人于8月19日在瑞丽市集中隔离点密切接触人员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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