全国人大常委会组成人员热议医师法草案三审稿 建议表决通过

新华社北京8月18日电（记者彭韵佳）十三届全国人大常委会第三十次会议日前分组审议了医师法草案三审稿。全国人大常委会组成人员普遍认为，医师法草案已经基本成熟，建议提请本次常委会会议表决通过。

陈竺副委员长说，医师法草案三审稿深入贯彻落实了国家对医师队伍建设管理和保障的新要求。就进一步完善医师培养、培训、考核制度和专业评价机制，完善医师权益保障、职业风险分担机制等，作出明确规定。

李锐委员说，医师法草案三审稿完善、细化了违反医师执业规范的法律责任，进一步规范医师执业行为，为促使医师依法严格执业、切实维护患者权益，明确了相关法律规范。

与会的全国人大常委会组成人员对医师法草案三审稿普遍表示赞同，同时也提出了进一步完善草案的修改建议。

杨震委员说，要进一步利用“互联网+医疗健康”，增强基层卫生队伍建设，用现代科技弥补基层人员不足、资源不足的问题，使偏远地区、农村地区可以享受到更好更便捷的医疗服务。