食品安全出了问题，不仅会被问责，对企业的品牌也是一个沉重的打击。坏了口碑，企业还想要走得长远就难了。成就百年老店莫不如此，更何况是只有二十几年的大润发？

大牌超市售卖不新鲜的隔夜肉，甚至用已经发臭的肉做香肠，济南大润发省博店的做法令人瞠目。事件一经曝光，即刻冲上热搜，监管部门随即介入调查。随后，大润发在其官方微博致歉。对此，网友和消费者并不买账。

大润发是个知名品牌。品牌对企业而言是一把双刃剑。口碑好时，可以为企业提升效益，有助于企业“躺赢”；口碑差时，则会带来“反噬”，企业可能遭受重大损失。这也是人之常情。

企业创立品牌不易，保持一个品牌长盛不衰更不易，但抹黑品牌往往就是一两次疏忽。

企业依靠字号名称、产品服务、职业道德、资产状况等所获得的良好声誉或者口碑，都离不开企业优质的服务、诚信的经营与良好的资信。这是企业长期累积创建起来的品牌形象，也是其生存发展的社会基础，是企业最大的口碑所在。

大润发事件踩了食品安全的红线。监管部门对食品安全问题再三强调“零容忍”，要求用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保人民群众“舌尖上的安全”。

这样看，面对食品安全红线，大润发的应对显然诚意不足。出了问题，不是喊一喊口号，贴一贴标语就可以保证食品安全，而是应当进一步增强法律意识和道德意识，加大食品安全知识的培训和宣传力度，在现场管理、培训、监督等方面形成良好互动，将食品安全的理念贯穿于生产经营全过程全链条，实现食品安全闭环管理。

在当前的互联网环境下，口碑不仅仅代表企业形象，更在很大程度上影响着消费者的消费倾向。如果企业不珍惜自己的品牌，不断消耗消费者的信赖，很容易被消费者所抛弃。坏了口碑，企业要想走得长远就难了。成就百年老店莫不如此，更何况是只有二十几年的大润发？（李万祥）