医师参与公共场所救治不承担民事责任

17日，医师法草案三审稿提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议。本着保障医师合法权益、加强医师队伍建设、保障人民健康的原则，草案三审稿从多方面对医师法进行了修改完善。

为鼓励医师积极参与公共场所救治活动，草案三审稿新增规定，国家鼓励医师积极参与公共交通工具等公共场所急救服务；医师因自愿实施急救造成受助人损害的，不承担民事责任。

同时，草案三审稿进一步体现了对医师的关心爱护，充实完善医师休息休假、医疗风险分担机制等规定。一是新增规定，医疗卫生机构应当为医师合理安排工作时间，落实带薪休假制度，定期开展健康检查。二是明确医疗机构应当参加医疗责任保险或者建立、参加医疗风险基金。

在医师晋升考核评价方面，为树立正确评价导向，草案三审稿规定，将职业道德、专业实践能力和工作业绩作为重要条件，科学设置有关评定、聘任标准。（记者王金虎）