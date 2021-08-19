住院费用跨省直接结算定点医疗机构超5万家

本报北京8月18日电 （记者李红梅）近日，国家医保局发布信息显示：截至今年7月底，全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构超过5万家，达到50455家。普通门诊费用跨省直接结算覆盖面已扩大到29个省份331个统筹地区。

今年1—7月，全国住院费用跨省直接结算255.09万人次，涉及医疗费用617.79亿元，基金支付355.81亿元，基金支付比例为57.6%。7月，全国住院费用跨省直接结算44.89万人次，涉及医疗费用106.92亿元，基金支付61.48亿元，次均基金支付1.37万元。

门诊费用跨省直接结算覆盖面扩大，定点机构增多，越来越多地方的居民可以享受到便利。截至今年7月底，全国门诊费用跨省直接结算定点医疗机构数量为2.67万家，定点药店数量为4.54万家。1—7月，全国门诊费用跨省直接结算425.22万人次，涉及医疗费用10.65亿元，基金支付5.82亿元，基金支付比例为54.7%。7月，全国门诊费用跨省直接结算86.34万人次，涉及医疗费用2.17亿元，基金支付1.17亿元，日均直接结算27851人次。

全国统一线上备案服务地区持续扩大。北京、山西等23个省份261个统筹地区依托国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP提供快速备案服务；天津、山西等13个省份58个统筹地区实现自助备案。1—7月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案28.10万人次。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 12 版）