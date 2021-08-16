西南地区长江中下游等地多降水 局地有暴雨或大暴雨

据中央气象台网站消息，16日至18日，西南地区、长江中下游等地多降水。其中，四川盆地、江南中东部、云南西部、西藏东南部等地的部分地区有大雨，局地有暴雨或大暴雨；上述部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20～40毫米，局地可达50毫米以上。

此外，16日起，新疆北疆地区、西北地区、华北、东北地区自西向东将有一次降雨过程，降雨量以小到中雨为主，部分地区有大雨，局地暴雨；上述局部地区将有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

8月16日8时至17日8时，江南中东部、华南中西部、湖南南部、贵州南部、云南南部和西部、四川盆地西部、西藏东南部以及内蒙古东南部、北京东南部、天津大部、河北东北部、辽宁、吉林东南部、台湾岛中部等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江东北部和西南部、福建西北部、江西东部、广西南部沿海、四川盆地西南部、云南西南部等地局地有暴雨(50～90毫米)。

8月17日8时至18日8时，江南大部、四川盆地中西部和南部、贵州北部、西藏东南部以及新疆北疆北部、青海东北部、宁夏等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江东部、四川盆地西部等地的局部地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。

8月18日8时至19日8时，江南东南部、云南西部和南部、贵州西部、四川盆地中西部、西藏南部及青海东部、甘肃南部、陕西北部、山西中北部、河北西部、内蒙古中部等地的部分地区有中到大雨，其中，四川盆地西部等地局地有暴雨或大暴雨(100～160毫米)。