“散装美国”酿成抗疫失败苦果（钟声）

在党派极端对立、政治高度极化、社会严重撕裂的背景下，美国长期以来自得的制度设计演变为“否决政治”，“散装美国”的抗疫格局酿成至今超过62万民众丧生的惨剧

近来，美国新冠肺炎确诊病例陡增，疫情形势再次恶化。即便如此，美国两党仍围绕抗疫政策措施争论不休，联邦政府与地方政府公开相互指责。美国的抗疫乱象折射出制度失灵的深层次问题。在党派极端对立、政治高度极化、社会严重撕裂的背景下，美国长期以来自得的制度设计演变为“否决政治”，“美利坚合众国”变成了“散装美国”，最终酿成抗疫失败的苦果。

疫情肆虐美国各地，50个州全部进入“重大灾难状态”，严峻的形势客观上要求美国整合所有公共卫生资源、动员全社会力量进行应对。但现实是，从核酸检测、佩戴口罩、保持社交距离、居家隔离、注射疫苗到医疗战略储备分配、紧急纾困法案等，美国两党、不同层级权力机构不思同心合力抗疫，却纷纷利用所谓制衡体制带来的行一己之私的“便利”，让政治私利裹挟抗疫大局，造成“散装美国”的抗疫格局，酿成至今超过62万民众丧生的惨剧。正如美国媒体所指出的，这是“美国式失败”。美国《时代》周刊杂志文章更是直言，美国的整个“政府体系”需要为悲剧负责。

三权分立向来被美国政客冠以“权力制衡、自我纠偏”的光环。然而，疫情面前，美国在内政、外交以及国际抗疫合作上种种反科学的不智之举充分显示，这种制度设计非但没有发挥“纠偏”作用，反而在日益激烈的党争中异化为权力斗争的舞台。去年，美国两党出于长期练就的“政治本能”，都将疫情应对措施与即将举行的大选联系起来。他们首要考虑的不是能不能有效控制疫情，如何最大限度救治民众挽救生命，而是如何对本党选情有利，如何甩锅抗疫不力的责任。一年多来，两党在诸多议题上一再缠斗，长时间拉锯扯皮，浪费宝贵的时间窗口。在美国三权分立架构中号称“独立”的司法系统，也不能避免卷入党争，被美国学者批评“没有为如何处理公共卫生危机树立良好的榜样”。

因为被不同党派控制，美国联邦、州和地方三级政府相互攻讦、推诿责任是常态。上届美国政府任期内，共和党控制的联邦政府与民主党执政的“蓝州”冲突频发，不仅相互争夺抗疫物资，还屡屡执行截然相反的抗疫政策。这种混乱状态充分反映出美国政客利用固有体制最大化自身政治利益的本质。

本届美国政府上台后，民主党控制的联邦政府和共和党主政的“红州”之间依然深陷冲突。激烈的政治缠斗在各个州内部也在不断上演。2020年7月，佐治亚州的共和党州长曾对该州最大城市亚特兰大市的民主党市长提起诉讼，试图阻止市长颁布的“口罩强制令”。如今在得克萨斯州，达拉斯县的戴口罩令也面临州政府挑起的官司。美国媒体人法里德·扎卡里亚指出，美国之所以未能有效控制疫情，主要是因为“美国联邦制权力分散”。

疫情应对需要合力，“散装美国”必然导致美国疫情应对支离破碎、混乱不堪。深入观察美国抗疫乱象，有一点确定无疑，那就是美国政客关心政治私利大于民众生命健康，这无疑是对他们一向标榜的“民主”“人权”的最大反讽。美国著名政治学者弗朗西斯·福山指出，疫情“加剧了美国的政治极化”，“而且随着时间的推移，政治极化很可能会变得更加严重”。当前，美国政客对“散装美国”这样的深层次问题依然熟视无睹，一门心思甩锅推责，只会让美国政治更加极化、社会更加撕裂，只会让本国民众付出更大代价，只会给全球抗疫造成更大威胁。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 03 版）