让“质检报告”经得起质检（人民时评）

质检报告是产品质量的“体检证”、消费行为的“安全证”、市场经济的“信用证”。全社会都应更加重视质检报告，依法建立健全监管机制。

无需寄送样品，只需在电商平台上一键下单，一份“检验检测报告”次日就能凭空出世。媒体调查发现，在一些虚假“检验检测报告”上，不仅装模作样地声称甲醛含量“未检出”，而且言之凿凿地标明“CMA”“CNAS”等检验认证字样。对此，国家市场监督管理总局官网前不久发布消息，针对“部分网购平台可购买质检报告”问题，已要求相关平台企业依法履行主体责任，对在平台上销售虚假报告的网店立即进行处置。同时，已责成上海、浙江等地市场监管部门立即依法调查相关机构，坚决打击出具虚假检验检测报告违法行为，维护市场秩序。

申请质检报告的目的，一般在于通过第三方机构检验检测、认定产品质量。质检报告失实甚至造假，非但有悖于质检初衷，而且相关提供者、造假者也涉嫌伙同不良商家欺骗消费者。如果因为少数机构或个人的弄虚作假，导致原本为了增强可信度的质检报告都不可信了，那么就会让人们在面对报告内容时保持怀疑、筑高心理防线。长此以往，影响的将是质检行业本身的信誉度。从这个意义上说，虚假质检报告的危害不只是弄虚作假，还在于这种缺乏基本职业道德和敬畏之心的做法，提高了信任成本，增加了市场行为的不确定性。

一些机构和个人敢于炮制不负责任的虚假质检报告，本质上还是一个“利”字。眼下，很多电商平台要求商品必须提供质检报告才能上架，却往往不对质检报告的真实性加以甄别。在这种背景下，不少商家为了过关便“花钱买报告”。一份质检报告，既是产品打入电商平台的“入场券”，也是商家招揽生意的新卖点。一些机构和个人瞄准了这一“商机”，推出虚假质检认证业务。于是，平台、商家、认证机构各取所需，形成灰色利益链，最终损害的却是消费者的权益。

依据民法典等相关法律法规，对检验检测机构及人员伪造检验结果、出具虚假报告等行为，可依法进行罚款、取消检验认证资格、要求承担连带民事责任等，严重的可以“提供虚假证明文件罪”依法追究刑事责任。有法必依、执法必严、违法必究，切实提高违法成本，才能加强警示作用，有效遏止乱象。此次有关部门督促平台切实履责、责令严查作假机构，必将有利于激浊扬清、规范市场秩序。与此同时，行业协会和质检机构恪守规则、严以自律，力争每一份质检报告都经得起市场质检、对得起公众信任，也才能共同推动行业良性发展。

质检报告是产品质量的“体检证”、消费行为的“安全证”、市场经济的“信用证”。相关问题的存在，并不意味着我们不需要质检报告，恰恰相反，随着人们对产品品质的要求更高，加上网购的普及、虚拟交易的流行，科学严谨的质检报告是消费者作出购买决策的重要参考。正因此，全社会都应更加重视质检报告，依法建立健全监管机制，确保整个行业规范运行在法治轨道上。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 09 版）