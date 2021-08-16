凝聚疫情防控的合力（现场评论）

与疫情的战斗仍在继续，我们有理由相信，只要落实“快、严、准、实、统”五字诀，就能尽快遏制疫情蔓延，更好守护人民群众生命安全和身体健康

前不久，随着湖北武汉“全市全员核酸检测”启动，广大群众积极配合、踊跃参与。一段时间内，武汉人的微信朋友圈被排队做核酸检测的图片刷屏了。

功夫不负苦心人。8月8日，武汉市宣布，全市已完成核酸检测1128.58万人，除暑期外地离校大学生和6岁以下儿童外，基本实现全覆盖。在这次全员核酸检测中排查出的核酸阳性人员，绝大多数与中建三局武汉沌口项目工地相关，且都是在已封控的小区中发现。

为了跑赢病毒，在最短时间内将疫情控制在最小范围，武汉拿出了最大力度，拼出了最快速度。从8月2日武汉报告一例本土确诊病例起，整个武汉迅速行动起来。8月3日，武汉市启动全员核酸检测，要求3天内完成取样任务。在一个千万人口级的特大城市，身处高温天气，全市人民积极配合，各条战线的同志全身心投入，用了3天时间基本完成全员采样。

这一次“潜入”武汉的，是近期频频见诸报端的德尔塔变异株。德尔塔变异株具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等特点，如不尽快将感染者全部发现、隔离，容易迅速造成大面积社区传播。在这种情况下，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

“严”字当头，以快打快。“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，习近平总书记的告诫言犹在耳。8月2日，武汉经济技术开发区报告7名外来务工人员核酸检测阳性，湖北省委、省政府，武汉市委、市政府立刻将防疫工作放到了首要位置。当晚，武汉就查清并公布了7人全部活动轨迹。通过连夜奋战，到8月3日上午8时，中风险区沌口街已完成核酸检测采样。信息及时发布后，全市立刻严阵以待，配合各项防疫举措，没人敢等闲视之，形成了防控合力。

团结一心，众志成城。抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民。武汉3天之内就完成了1031.9万人次的核酸采样，离不开全体市民的支持配合。医护人员身穿防护服挺立一线，无惧37摄氏度以上的高温，日夜不停为群众进行核酸检测。群众自发送来水、冷饮、冰块、风扇等，想方设法给医务人员降温。无数党员干部、社区工作者和志愿者，迅速将小区居民分组，引导大家在不同时段有序排队。众多居民不需讲解、不需动员，到了指定时间，便扶老携幼前来，排队数小时也不抱怨。

从7月30日到8月4日，武汉密集出台紧急应对措施，除了追踪密接人群、封闭相关区域，实现应隔尽隔，还要求校外培训机构停课、旅游景区限流关闭、取消聚集性活动……这样的防控，为的是让城市运行尽快回归正轨。与疫情的战斗仍在继续，我们有理由相信，只要落实“快、严、准、实、统”五字诀，就能尽快遏制疫情蔓延，更好守护人民群众生命安全和身体健康。

（作者为本报湖北分社记者）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 09 版）