重视青少年的情感需求（新语）

近年来，追星乱象频发，未成年人非理性追星行为时有发生。未成年人之所以会产生偶像崇拜，与他们的心理特征有关。

青少年正处于自我概念的成形期，“饭圈”同伴以及偶像本身，可以带给他们认同感和亲密感。认同后的下一步就是与别的粉丝圈子进行比较，从而获得自尊、自我概念的提升。如果在比较的过程中走极端，就容易导致不同粉丝群体间的谩骂互撕等行为。“分类—认同—比较”的循环往复，会使得粉丝的认同感越来越强。

从青少年自身来讲，他们的价值观、人生观、世界观尚未成形，独立分析能力、辩证分析能力还在形成之中。因此，当一部分粉丝群体做出不理性行为时，青少年很容易受到外界的影响而跟风，出现“别人都这么做，我不这么做显得我对偶像的喜爱不够‘铁’”“我无条件相信偶像的话，至于对错不去考虑”等心态。

有的孩子缺乏健康的亲密关系、家庭的关爱和全面的社会支持，难以在现实生活中建立和谐的人际关系。有的偶像营造的个人形象，也起到迎合粉丝情感诉求、满足粉丝情感期待的作用。于是，青少年将自己在现实世界中建立不了的情感连接，寄托在了偶像以及粉丝同伴身上。然而这种寄托存在很大的隐患。

要解决不良粉丝文化的问题，须重视青少年的情感需求。从教育的角度来说，畸形的追星乱象应当进行治理，同时也要给予心理疏导和正向引导教育，呵护青少年健康成长。

（作者为北京大学心理学院教授，本报记者陈圆圆采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 13 版）