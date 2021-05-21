谨防“饭圈集资”打擦边球

“支持喜欢的偶像，集资应援送TA出道”……近年来，铺天盖地的造星选秀节目滋生出了一种“饭圈”文化，甚至有“饭圈集资”在打非法集资的“擦边球”。

“饭圈集资”的主要流程是，通过一些公信力较强的“粉丝”团体（一般是后援会）定下一定数额的众筹目标，开设众筹链接并在社交网络上发布，随后其他“粉丝”通过该链接将钱款打入“粉丝”团体账号中，再由这些“粉丝”团体进行集体购买，为偶像宣传造势。

近年来，“饭圈集资”的资金数额不断创新高，然而，庞大的集资金额存在诸多隐患。“粉丝”集资的动力原本来自于对偶像和“粉丝”团体的情感维系，但在集资过程中“粉丝”团体却时常采用传销洗脑式的话术，诸如“不做数据、不花钱，不配做粉丝”等，极具煽动性。如此利用年轻人不成熟、易被煽动，甚至是怯弱的特点，有主动诱导其掉入陷阱，再一步步蚕食其身心的嫌疑。

除扭曲年轻人消费观外，“饭圈集资”还可能引发违法犯罪行为。比如，为了让自家“爱豆”出道，有女粉丝在网络公开宣称自己为“打榜投票”而不惜“裸贷”。无论其真实与否，都透露出相应风险，非法“校园贷”就是前车之鉴，应当引起有关部门的足够重视。

当前，相关部门缺乏对巨额集资资金的必要监管。对大多数“粉丝”而言，在打款前通常只了解资金的大概用途，往往仅凭对后援团的信任就将钱汇入集资平台。在集资过程中，“粉丝”既不知道资金的具体数额，也不清楚集资后的资金流向，还无从追溯。事实上，近年来已出现多起“粉头”卷款跑路的事件，涉嫌诈骗犯罪。

选秀节目具有极大的社会影响力，对“饭圈集资”等种种游走在法律边缘的“擦边球”行为，有关部门应当予以高度警惕，并采取有效行动。首先，要认识到饭圈乱象的“根”在集资，整治集资乱象，就是打在了饭圈乱象的“七寸”；其次，要严肃资金监管，加强对集资平台的管理，包括对发起者的身份认证、集资参与者的身份鉴定、设定资金上限等；再次，市场监管、税务等部门应打出“组合拳”，对选秀节目中的市场交易行为实施有效监管和规范。（钱箐旎）