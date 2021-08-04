今明天北京雷雨频繁局地有大风或冰雹 最高温超30℃

今明两天(8月4日至5日)，北京西部、北部地区仍有雷阵雨“出没”，局地伴有短时大风或冰雹，公众需及时关注预警信息。与此同时，北京最高气温将保持在30℃以上，炎热感在线，公众需及时补水降温，注意防暑。

昨天白天，北京天空云量较多，最高气温31.4℃，闷热感依旧很明显。 夜间，降雨回波影响北京，怀柔、密云及延庆等地的部分地区出现降雨。

北京市气象台预计，受低涡低槽影响，今明天，北京西部、北部地区有雷阵雨，雨量分布不均，局地伴有短时大风或冰雹等强对流天气。具体来看，今天早晨至白天，北京阴，东部有阵雨转多云，午后山区有雷阵雨，偏南风2、3级，最高气温31℃；夜间多云转阴，西部北部有雷阵雨，最低气温24℃。

明天白天，北京阴，西部、北部地区仍有雷阵雨“出没”，后天白天天气将逐渐转晴。由于没有明显的降雨，北京炎热在线，最高气温将保持在30℃以上，公众需注意及时补水，防暑降温。

气象专家提醒，今明两天，北京仍将有雷阵雨频繁“叨扰”，局地伴短时大风或冰雹，公众需及时关注预警信息。此外，由于近期北京雨水较多，地质灾害风险较高，请避免到山区，远离河道和沟谷，注意安全。