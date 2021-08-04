铁路公安机关全力抗击疫情 织密铁路站车“过滤网”

记者3日从公安部铁路公安局获悉，针对近期疫情防控复杂严峻形势，各地铁路公安机关严密部署防控措施，完善突发涉疫警情处置机制，强化巡逻检查，全力抗击疫情，不断织密织牢铁路站车“过滤网”。

各地铁路公安机关结合实际，在做好各项安保工作的同时，进一步细化措施，全力投入抗击疫情工作。郑州铁路公安局强化民警个人防护和思想教育，落实属地疫情防控响应标准要求，加大爱警暖警保障措施力度，打好防汛救灾、疫情防控车轮战、双线战。北京铁路公安处组织北京、北京西等6大火车站派出所严格执行防疫措施，主动配合车站、属地疾控、街道等单位开展疫情防控工作。

南京铁路公安处抽调警力增援南京站派出所和南京南站派出所，在进站口、临时核酸检测采样点等重点部位增设岗位；南京站派出所联合车站在重点区域摆放温馨提示牌、健康码申请注册流程指示牌，及时引导旅客群众。哈尔滨铁路公安处组织各派出所加大进出站旅客体温检测区域的警力投放，联合铁路客运部门做好重点旅客乘车途中抽检、发热移交等工作。

徐州铁路公安处乘警支队给乘警发放3300余个医用口罩，将值乘的经停南京南站、郑州东站的49.5对列车作为重点，配足防疫物品，联合客运部门开展处置演练11场次。合肥铁路公安处乘警支队配齐配强途经南京方向的列车乘警，联合客运、车辆等铁路部门人员针对封锁现场、隔离观察等涉疫突发情况的每一个环节开展演练。 (梁西征)