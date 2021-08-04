“北京普惠健康保”来啦！

本报北京电 （记者熊建）为促进北京多层次医疗保障体系建设，有效缓解人民群众高额医疗费用负担，为基本医疗保险提供补充保障，日前，北京医保参保人专属的普惠性商业健康保险“北京普惠健康保”正式发布。一年仅需195元，就能获得医保目录内外最高300万元的医疗保障。

中国人民保险、中国人寿、泰康保险、中国太平洋保险、中国平安这5家保险公司集合多方力量设计开发了“北京普惠健康保”，产品由医渡云提供主运营平台，并由北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局共同指导，由中国银行保险监督管理委员会北京监管局负责监督。

不限年龄、户籍、职业、健康状况

“北京普惠健康保”紧密衔接基本医疗保险，只要是北京市基本医疗保险在保状态的参保人员（包括城镇职工基本医疗保险参保人员、城乡居民基本医疗保险参保人员等）均可参保。300万元医疗保障涵盖医保目录内住院+门诊个人自付费用、医保目录外住院个人自费费用和100种海内外高额特药费用。此外，“北京普惠健康保”还免费为参保人提供出院后5次复查陪诊或上门护理增值服务。

北京市医疗保障局党组书记、局长马继业表示，该产品在设计上覆盖全民、保障全面，将有效缓解人民群众高额医疗费用负担，是对基本医疗保险的有效补充，是北京多层次医疗保障体系建设的重要组成部分。

记者从发布会上了解到，“北京普惠健康保”不限年龄、不限户籍、不限职业、不限健康状况，无需体检，高龄老人、高危职业、既往症人群均可投保。与其他商业健康保险不同的是，有恶性肿瘤、肝肾疾病、心脑血管及糖脂代谢疾病、肺部疾病等5类特定既往症人群可承保可赔付，与健康人群形成差异化保障，既往症人群通过提高免赔额、降低赔付比例的方式，实现“可投保、可理赔”。

据介绍，健康人群在连续参保的情况下，一旦出现特定既往症，参保人仍然可以按照健康人群的标准高比例赔付，应注意自身保障的连续性。“投保是为了抵抗风险，防止大病导致的严重经济负担，并且没有特定既往症的市民现在投保后，在患了五类既往症后，理赔时是按健康人群的高比例来赔付的，身体健康时早投保可获高比例赔付。”相关负责人表示。

紧密衔接医保，涵盖三重保障

“北京普惠健康保”的保障责任涵盖医保目录内外三重保障。

一是医保目录内住院+门诊个人自付费用，超出北京市当年大病医疗保险起付标准即可报销，最高可赔付100万元/年，健康人群赔付80%，特定既往症人群赔付40%。

二是医保目录外住院个人自费费用，最高可赔付100万元/年，健康人群只需满足2万元的年度免赔额、特定既往症人群满足4万元的年度免赔额就可获得赔付，健康人群赔付比例为70%、特定既往症人群赔付比例为35%。

三是100种海内外高额特药费用，其中25种国内特药最高保额为50万元/年，75种国外特药最高保额为50万元/年，合计最高保额100万元/年，健康人群的年度免赔额为2万元，给付比例为60%，特定既往症人群的年度免赔额为4万元，给付比例为30%。

包括百种高额特药，海外新药也能报

对比其他城市的普惠型保险产品，“北京普惠健康保”将特药范围扩大到100种，涵盖25种国内惠民常用抗癌和地产药品以及75种海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗机构可提供的特殊药品，适用于肺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、白血病、甲状腺癌等36种重大疾病。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长顾刚表示：“‘北京普惠健康保’与乐城特药险合作是海南自贸港政策外溢合作、跨省合作制度创新的率先案例。作为‘北京普惠健康保’的重要组成部分，乐城特药险满足了北京居民患者肿瘤海外特药的需求，让更多有需要的患者可以不出国门使用上全球创新药。”

中国银行保险监督管理委员会北京监管局党委委员、副局长王威表示，“北京普惠健康保”作为一个创新产品，在保障既往症人群，提供医保目录外的费用补偿，提供包括海南定点医疗机构购买的药品费用补偿，以及提供陪医看护增值服务等方面做了一些创新设计，对高额医疗费用支出风险提供了保障支撑。