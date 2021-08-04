中国季风气候显著，夏季普遍高温。进入小暑、大暑节气以来，多地日最高气温达到35℃以上。为应对高温酷暑，各地推出多种防暑降温措施，减少高温对百姓生活生产的影响，守护群众平稳度过一个清凉的夏日。

关怀户外劳动者 送上防暑大礼包

“今年项目部早早为我们准备好了防暑用品，天气虽热，但是大家工作的热情更高了。”盛夏时节的河北省雄安新区，大规模开发建设正在如火如荼地推进。容东片区安置房项目上，工人们正在加紧施工。工人田亚亮说，项目部在工人生活区设置了绿豆粥免费领取点，同时配备了藿香正气水及冰块，工友们上下班可按需免费领取。“保障给力，我们会更加努力，为新区建设贡献我们自己的一份力。”

炎炎夏日，建筑工人、环卫工人、外卖小哥、快递小哥等一群户外劳动者，在烈日下奔波忙碌，在高温里坚持劳作，用辛勤和汗水服务大家的生产生活，各地各单位纷纷送上“清凉大礼包” 。

7月27日，福建省福州市当日最高气温突破40℃，成为今年首个气温超过40℃的省会城市。自7月以来，福州市总工会持续开展防暑降温专项慰问活动。据悉，今年7月至8月，福州市县级以上工会将投入资金800万元，在全市范围集中开展“夏送清凉”防暑降温专项慰问活动，重点走访城市环卫、公共交通、重点工程建设、邮政快递等行业一线职工，为坚守高温作业岗位的一线职工送上夏日的特别关怀，保障一线职工们清凉度夏、安全作业。慰问活动还充分发挥各级工会劳动法律监督委员会作用，督促企业单位规范高温天气下的用工生产、保障职工工作场所卫生等，助力企业单位防疫、降温、促生产。

随着气温的不断攀升，全国用电负荷和日发电量均突破历史峰值，电力行业也迎来了“迎峰度夏”的关键时期。

近日，广东省深圳市宝安区供电局的一线人员为保障居民的用电安全，仍在烈日下作业。两位供电人员身穿长袖防护服，头戴安全帽，双手带上厚重的绝缘手套，绝缘斗臂车将全副武装的他们送至半空中开展带电作业。从升降平台上下来的作业人员满脸汗珠，汗水已湿透了衣服。在保障辖区用户安心用电的同时，宝安供电局也全力做好夏季员工劳动保护和防暑降温工作，合理均衡安排户外施工作业，改善作业条件，并缩短连续作业时间。各供电分局均配备有急救药箱，为员工提供一般劳动防护用品和夏桑菊冲剂、清凉油等20多种药品。

绿豆汤、菊花茶、藿香正气水、龙虎人丹、清凉油、透气性更强的夏季制服……笔者走访发现，许多快递小哥、交警、环卫工人等户外劳动者都收到了公司或街道社区等组织提供的防暑物资和药品。除此之外，能喝水、避暑、休息的服务站点也给了户外劳动者们关怀。

7月27日，甘肃省金昌市金川区在盘旋路金昌农商银行门口举行“夏送清凉”活动暨户外劳动者驿站授牌仪式。当天的集中授牌仪式，标志着以“六个一”（一个铜牌标识、一套沙发茶几、一台饮水机、一台微波炉、一个手机充电桩、一个如厕地点）标准建成的26家“户外劳动者驿站”正式面向全市户外劳动者开放，切实解决大家“喝水难、休息难、充电难、如厕难”的现实问题，为常年在户外工作、与寒风烈日为伴的劳动者提供暖心服务，打造爱心港湾。

今年6月，全国总工会印发《关于做好2021年职工防暑降温工作的通知》，要求各级工会把做好高温作业和高温天气作业职工劳动保护工作作为工会服务职工、维护职工权益的重要内容，提前谋划安排，精心组织部署，最大限度减少疫情和夏季高温天气因素叠加给职工生产生活带来的不利影响。

据全国总工会权益保障部部长粟斌在7月22日举行的“工会关爱户外劳动者”新闻发布会上介绍，据不完全统计，截至目前，各级工会整合社会资源，采取自建、共建等方式，已建设户外劳动者服务站点78217个，累计投入资金数量9.38亿元，覆盖服务以农民工为主体的户外劳动者群体5900多万人。

落实带薪休假 发放高温津贴

老树栖飞鸟，云卷碧波摇。山中绿树蓊郁，溪水清浅，只有声声蝉鸣提示着，这是盛夏七月天。近日，重庆市民杨先生休了年假，带上父亲到市内的四面山中避暑。

望乡台瀑布从至高处落下，水花扑面，送来林间独有的清凉。“比起在空调房里待着，老爷子还是更喜欢到处走走。山里凉快，呼吸呼吸新鲜空气，适当外出活动活动，对老爷子身体有好处。”杨先生告诉笔者，利用带薪休假的机会，在一年中最热的时候带家人避避暑，他计划已久。

进入“三伏”，湿热交加，选择休假避暑的人们多了起来。据悉，2008年起实施的《职工带薪年休假条例》规定，职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假，职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

除了落实带薪休假，高温天气下劳动者还依法享有多项保障。

根据2012年6月人社部等4部门制定的《防暑降温措施管理办法》，在高温天气期间，用人单位应当根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。劳动者从事高温作业的，依法享受岗位津贴。具体来说，用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放高温津贴，并纳入工资总额。高温津贴标准由省级人力资源社会保障行政部门会同有关部门制定，并根据社会经济发展状况适时调整。

今年6月，广东省人力资源和社会保障厅等5部门发出通知，调高广东高温津贴标准至每人每月300元，如按照规定需按天数折算高温津贴的，每人每天13.8元。这一标准较2012年的150元/月标准提高了一倍，将直接惠及30万一线作业的环卫工人和超300万的建筑工人，为一线职工增加高温津贴。

为减少持续高温天气对职工工作及健康的影响，福建省人力资源和社会保障厅也于近日发布通知，要求各用人单位应科学合理安排工作，足额发放高温津贴，且不得采取以防暑降温饮料冲抵的方式。关于高温津贴，5月份按实际高温天数12元/天计发，6月至9月按260元/月计发或按实际高温天数12元/天计发。

福建省人社厅劳动监察部门相关负责人表示，除按规定发放高温津贴外，各用人单位应根据生产特点和具体条件，科学合理安排工作，采取适当增加劳动者的休息时间、减少高温时段室外作业等措施，确保安全生产。

植树造绿喷雾 打造清凉城市

在四川成都的二三环路上，一眼望去，看不到现代都市的钢筋水泥，取而代之的是一泻而下的一片翠绿。家就住在三环边上的金女士每天上班都会路过这片爬山虎形成的“城市森林”。

“绿油油的一片，看到的时候就感觉很凉爽。有时候堵车，就在阴凉地下面停一会儿，也不着急。”金女士向笔者感叹说：“城市里的绿化确实会影响心情，绿色多一些，就会觉得城市的清凉多一些，夏日的炎热少一些。”

据悉，爬山虎生命周期很长、容易种植，攀附在水泥高架桥上，可以将裸露的墙面温度降低3℃到6℃。目前，成都在二、三环路的4280个桥墩上，种植了约有19余万平方米的爬山虎，半数以上桥墩绿化高度达到8至12米，犹如绿色的瀑布，成为了城市中一道亮丽的风景线。

城市热岛效应明显，为了给城市降温、为居民打造宜居的环境，各地使出了多种招数，打造清凉城市。

在北京，6月底刚刚开园的功德寺公园位于北京市海淀区，是“三山五园”（对位于北京西北郊、以清代皇家园林为代表的各历史时期文化遗产的统称。三山指香山、玉泉山、万寿山，五园指静宜园、静明园、颐和园、圆明园、畅春园。）历史文化景区核心区。傍晚时分，晚霞染红天空，公园里的人渐渐多了起来。住在附近的齐女士带着孩子来到公园里游玩，她说：“我家住得比较近，最近经常来。抬头是树荫，低头是草坪，夏天进来非常舒服。”

功德寺公园面积约10公顷，里面树木成林，花草繁茂，从空中俯瞰，就像一颗绿色的宝石镶嵌在“三山五园”之间。据介绍，区别于普通公园，功德寺公园在设计上秉承城市森林理念，进行大尺度“造绿”。公园里不仅保留有长势良好的高大树木，同时还新增多种常绿树、落叶乔木、草本植物，打造层次分明、特色突出的城市森林空间，为周围居民提供一个惬意的夏日纳凉休闲之地。

立体绿化也是城市绿化的重要形式之一。除了生态作用和美化城市的功能，在建筑节能方面，立体绿化景观也起着不小的作用。据报道，在炎炎夏日，有立体绿化表面和没有立体绿化表面的温度差高达7℃以上，室内温度也有3℃至5℃的温差。

今年6月，上海市静安区绿化管理中心在成都北路和新闸路先后完成了绿墙和花箱制作工程。在成都北路的绿墙上，巨大的墙壁用不同色彩、不同样貌的植物进行装点，在墙上用LED灯带勾勒出一系列代表性建筑轮廓。在新闸路，通过组合花箱与藤本月季、悬挂花箱的结合，为单调的墙面增添色彩。截至2020年底，上海市累计建成立体绿化47.5万平方米，高架立柱3万余根，极大提升了城市生态环境的品质，也在盛夏为市民带来一丝凉意。

在重庆，喷雾这种降温方式派上了用场。

近日，重庆山城巷传统风貌区开启了喷雾降温系统，通过极细的白色水雾为前来的市民带来阵阵凉意，缓解暑热带来的不适感。人们在喷雾下行走，雾气不断吐出，潮湿的水雾落在露出的皮肤上，吸收空气中的热量后汽化，随之带来的是清爽的湿润感。贴心的是，极细的水雾从直径仅0.2毫米的喷头中喷出，散发在空气中很快被蒸发，避免了水雾在降温的同时打湿衣物的隐忧。据悉，当温度达到30℃以上时，喷雾降温装置喷雾15分钟后，3米范围内温度会降低6℃以上。

此前，重庆两江新区还打造了“智慧凉道”。当外界温度达到设定值且红外线感应到行人走近时，智慧凉道系统将自动开始喷雾降温，形成清凉宜人、健康环保的生态长廊。行走在这样的环境中，人们既可以领略山城的美好风光，又能在烈日炎炎下享受到清凉水感的惬意。

（本报实习生张怡然、杨怡晨、郭诗颖、张馨月对此文采写亦有贡献）