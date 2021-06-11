34℃！今日白天北京“主打”晴热暴晒 午后闷热需注意防暑降温
今天(6月11日)白天，北京天气主打晴热暴晒，最高气温或达到34℃；由于空气湿度仍然较大，午后时闷热感会有所增强，提醒市民外出时需最好防暑防晒措施，注意补水。
昨天，雨后的北京天气转晴，但空气湿度较大，午后闷热感增强。
根据北京市气象台今早6时发布的最新预报，今天白天，北京晴间多云，北转南风2、3级，最高气温34℃；夜间晴转多云，南转北风1、2级，最低气温20℃。
气象部门提醒，今天白天，北京天气主打晴热暴晒，午后气温升高，紫外线强烈，进行户外活动时需注意防暑、防晒、勤补水。此外，预计端午节期间(6月12-14日)，北京天气将以多云为主，14日午后至傍晚，西部、北部或有雷阵雨；端午期间，北京白天最高气温大约在33～34℃，气温高、湿度大，体感闷热，市民外出游玩时需注意防暑降温。
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