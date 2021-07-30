今天白天北京大部仍有降雨局地暴雨 傍晚前后结束

中国天气网讯 今天(7月30日)白天，北京大部地区仍有降水，东部地区局地有暴雨，预计傍晚前后降雨趋于结束，早高峰出行需注意携带雨具，注意交通安全。明后天，北京仍有雷阵雨天气，雨具将成为出行必备。近期，北京降雨频繁，山区易发生泥石流等地质灾害，需注意尽量远离危险地带。

昨天，北京出现大范围降雨，昨天6时至今天6时，全市平均雨量达15.1毫米，城区中东南部地区雨势较大，雨量达26.2毫米，城区最大朝阳四惠桥41.8毫米。 今天早晨，北京各地雨势有所增强，路面湿滑，对早高峰出行有一定影响。

北京市气象台预计，今天北京大部地区仍有降水，傍晚降水过程结束。具体来看，今天早晨至白天，北京阴，大部地区小雨，东部地区有中雨，局地暴雨转多云，偏北风3、4级，最高气温28℃；夜间多云，偏北风2、3级，最低气温22℃。

预计明后天，北京仍有雷阵雨天气，气温逐渐攀升至30℃以上，闷热感将再度回归。

气象专家提醒，今天白天北京大部地区仍有降水，傍晚降水逐渐结束，外出仍需带好雨具，早高峰路面湿滑，注意交通安全。此外，目前北京地质灾害预警仍在生效中，山区地质灾害风险高，请公众避免前往山区、河道游玩，提高防范意识。