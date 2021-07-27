台风“烟花”来袭这份强降雨救命指南请抓紧掌握

近日，河南、河北等多地遭遇暴雨极端天气，河南省平均降水量达141毫米，其中郑州市平均降水量为452.6毫米，郑州新密市白寨镇累计降水量最大达906毫米。

雨水迅速灌入郑州的涵洞、地铁等地，造成了一定的人员伤亡。

目前，台风“烟花”已登陆我国。据气象预报，浙江北部、上海、江苏东南部、安徽东南部等地的部分地区会有大暴雨，浙江北部局地将有特大暴雨。

面对暴雨，人类的力量是渺小的，但掌握一些自救避险知识，在危急时刻或许可以帮我们逃过一劫。

抓住自救时机及时弃车避险

从7月22日下午开始，郑州京广隧道被困车辆打捞工作启动。隧道积水致人死亡的消息以及数十辆车横七竖八倒在淤泥中的画面，令人触目惊心。

如遇暴雨，而我们恰巧被困在这类地方，该如何自救呢？

“如果被困在私家车上，选择自救的时机非常重要。”国家应急救援中心管理部教官马占魁在接受科技日报记者采访时介绍，“与汽车坠水那种突发意外不同，强降雨导致路面水位升高，车主虽然被困车内，但供其逃生的时间会相对充裕。”

车内人员若察觉水位明显升高，则可以打开两侧车门逃出；若水位已达到车门一半左右的位置时，此时打开车窗，使车内外压力相同，车门也能被打开。

“如果此时在公交车内，乘客一旦感觉车辆有漂浮感，出现头重脚轻、左右摇摆的情况，说明水已经很深了，就应快速做出自救逃生的选择。”马占魁提醒，此时千万不要幻想紧闭车门可以阻挡雨水进入车内，若车门还能打开，需尽快弃车逃生。

在此次郑州特大暴雨中，有12人因困在郑州地铁5号线列车中遇难。

马占魁表示，若发现雨水倒灌入地铁车厢，停车后的时间是自救黄金时间。一般在这种险情下，列车长会打开位于车头处或车尾处的紧急逃生门，也有可能在应急情况下打开侧边门。逃生后，人们应立即前往临近车站，不要停留，更不要回到车上。

若不幸错过最佳逃生时机，已打不开车门，那我们该如何自救？

“此时，需要借助工具破窗逃生。”马占魁介绍，当私家车门无法开启时，可以尝试先打开车窗或者天窗，如果都已无法打开，那么就用尖锐、坚硬的物品，猛砸两边车窗玻璃的边角位置。如果找不到硬物破窗，也可以将座椅的头枕拔出来，利用头枕的两根钢棍大力击向左右门玻璃的角位。一般车窗玻璃都贴有防爆膜，在玻璃破碎后，可以用脚踹开。如果都不行，有的车还可通过放倒后排座椅，打开后备厢隐藏开关，从后备厢逃出车外。

在公交车、地铁上，都配备安全锤。当门无法打开的时候，可以用安全锤或者尖锐物去锤击车窗的四角，不要敲击玻璃的中间部分，因为中间部分最为结实。

如果被困在地铁上，就应尽快站到座位上，一只手拉住车厢内的吊环，另一只手保证手机在水位之上及时拨打电话与外界保持联系。在紧急情况下不要大喊大叫，要保持体力和手机电量，等待救援。

身处户外远离地势低洼地区

如果在暴雨来临时，我们正好身处户外，怎样做才能远离危险？

“当视线可及区域出现较强水流，应立即判断是否出现了洪涝灾害。如果是就要立即进行避险。”马占魁提醒，避险要遵循寻找稳固的高地、避免进入危险区域的原则。

要去地势较高的广场、坚固的高层公共建筑的2楼以上区域（高于水面）。切记不要待在很高的桥梁、河堤等防汛设施上，因为河道形成洪涝可能会冲垮桥梁，或者漫过、冲垮堤防。

此外，千万要避免进入建筑物的地下部分（地下停车场等），以及地铁、地下涵洞、过街隧道、地下人防工程、地下商街等区域。

同时，若雨势太大，会使很多建筑物存在倒塌的风险，甚至发生次生灾害，如泥石流等。因此，人们还要避免靠近老旧建筑物、广告牌、山坡等

地，也要避开高大树木。

避险过程中一定要远离电力设施，远离高压线、高压电塔、变电器，远离有供电危险标志的一切物品。

在雨中行走，不要站在下坡道上以及汽车后面，因为若大量雨水突然冲下来，人可能会被冲倒的汽车撞到。此外，不要穿拖鞋、凉鞋，更不要光脚涉水，这样很容易受伤滑倒。

此次河南暴雨很多人被雨淋湿后，都出现了感冒的症状。对此，天津市泰达医院重症医学科主任医师王一旻表示，如果被雨淋到，回家第一件事一定要洗个热水澡，同时要对衣物进行清洗消毒，以防细菌感染。

“如果长时间淋雨或者身体大面积泡在水中，雨水中和土壤环境中释放出来的细菌就会对皮肤造成刺激，使皮肤长出红斑、丘疹，甚至会引起皮肤肿胀。淋雨、涉水后回到家，最好马上使用具有杀菌功能的沐浴露进行身体清洁。”王一旻说。

“洗完澡后要多喝热水，一方面可以帮助身体补充流失的水分，另一方面可以加快身体新陈代谢速度。”王一旻提醒，也可以喝一些红糖姜汤，生姜有驱寒的作用，和红糖放在一起可以起到发汗解表的作用，能预防和治疗风寒感冒。

河南中医药大学第三附属医院主任医生张磊给水灾地区群众开出了防疫处方：绿豆、赤小豆、黑豆、白扁豆，上述四味各等份煮水当茶饮。此为预防方，若出现症状，当辨证治疗。

据介绍，水灾后的疫病，多为阴毒湿邪。建议多开窗通风，尽快使潮湿空间干燥，有条件的可以使用干燥剂，或者点燃艾叶、苍术、贯众进行熏蒸。

登山时遇暴雨应尽快回营

若天降暴雨，你却正在进行徒步、登山，该怎么办？

在登山或徒步过程中，必须仔细观察周围环境，预先选定好紧急情况下躲灾、避灾的安全路线和地点。

如果不幸在行进中遇到暴雨，又没避雨的地方，若离营地近，应尽快回到营地。行进时，要尽量避开易出现山体滑坡的地区，同时，因暴雨影响能见度，必要时要使用安全绳，确保行进安全。若离营很远，可以先搭帐篷躲雨，等到雨小再行路。避雨时，应注意保暖，防雷击、山洪。此外，雷雨天在山上行走时，特别要注意不能走在山脊上，身体要与山体、岩石保持距离，避免遭到雷击。

中国登山协会营地指导员、国家高级拓展培训师、中国探险协会探险领队李崇建议，在安营扎寨时，要选择河流上游、平坦的地方，提前挖好排水沟，还要安排好危险时可逃生的路径。不要在河旁边、下游或是山坡扎营，因为下雨后，水位暴涨会让这些地方很危险。雷雨天不能在山顶或空旷地上安营，以免遭到雷击。

李崇提醒，7到8月去山区进行户外、登山运动，一定要提前做好功课，留意当地气象预报。同时要携带专业防雨装备，包括雨披、冲锋衣裤等防水、保温性能好的防护装备。如遇大暴雨天气，最好还是选择取消行程。

“目前，我国民众的应急安全技能普及率不高。防灾减灾重在防，我们希望不断提高民众的安全意识和应急技能，使他们在面对突如其来的灾害时，能够快速展开有效的自救互救，进而降低人员伤亡数量和救援难度。”马占魁最后强调。（记者 陈曦）