在线教育如何阻止“代学刷课”

据媒体报道，当前我国的慕课（MOOC，即大规模在线公开课程）数量和应用规模位居世界第一，新冠肺炎疫情期间，慕课更成为高校教学的重要组成部分。但需要注意的是，网课一派繁荣的背后，十几元甚至几元即可购买“代学网课、代考试”一条龙服务，已在部分高校成为公开的秘密。

“代学网课、代考试”，暴露出在线教育质量的控制问题，从根本上说，这是学校是否重视人才培养质量的体现。一个学校如果重视人才培养质量，就不会容忍任何“水课”，包括在线教育“水课”的存在。学生可以以在线方式完成课程学习，但考核、评价不能“放水”，而应尽量进行线下测试；如果进行在线测试，则要防止学生作假，杜绝替考等问题。在线教育有其优势，如突破时间与空间限制，共享教育资源。但也有其劣势，如个性化、交互性差，考核评价有可能存在替学、替考问题。在线教育不能确保学生是否亲自学习课程以及参加相关考试，因而，在线教育对学生的自主学习能力、自主管理能力要求更高。

有人认为，这一问题可以通过完善技术手段解决，如对学生进行人脸识别等。但问题是，上课可进行人脸识别，提交作业如何进行人脸识别？一些人认为，学生是爱学习、希望学习真知的，因此对强调学生自主学习的在线教育寄予厚望，认为学生可利用在线教育资源努力学习。然而，这种说法并非绝对成立，因为确实有学生并不努力学习，而只是想凑满学分，混一张文凭即可。

要让学生认真对待学业，首先，需要学校认真对待人才培养，学校要改革对教师的考核评价体系，引导教师重视人才培养，开展教学研究，创新课堂教学，提高课程对学生的吸引力。眼下，我国教育部门和学校重视慕课在教育体系中的作用。可如果连线下课程都缺乏吸引力，又怎么能提高慕课的吸引力呢？慕课吸引力不足的问题，不仅在国内高校中存在，在国外大学也同样存在。其次，要更新课程内容。社会在快速发展，可一些大学的教材、课程还在教过时的内容。有的大学生认为学习这些内容没有意义，也就在情理之中。进入人工智能时代，应该让学生掌握学习方法，而不仅仅是学会知识。学校也要根据社会变化，改革专业设置、课程设置。再次，要转变学生对学习的态度。有的学生对大学生活的期待仅是获得一纸文凭，而非提高自身的能力。因此，选了在线课程不认真学，也就并不奇怪。我国已经进入高等教育普及化时代，社会应该从学历社会转向能力社会，学生规划自己的学业发展，目的不仅在于提高学历，更在于提高能力。唯有如此，方能杜绝混学分、混学历的替学、替考问题，推进建设能力社会。（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院院长）