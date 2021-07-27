优化行业生态 助力消费增长（点睛）

一段时间以来，直播带货发展迅猛，不但拉近了买卖双方距离，带来了消费新体验，还激发了购物需求，尤其对农村地区拓宽农产品销路带来了较大帮助。

快速发展的同时，一些直播间的售假问题随之浮现。对此，监管部门积极作为，今年5月施行的《网络直播营销管理办法（试行）》，将网络直播营销“台前幕后”各类主体纳入监管范围，这一举措让不少消费者拍手叫好。

近些年，电商行业发展如火如荼，直播带货、反向定制、门店到家等新业态快速兴起，为消费者提供了丰富多样的选择，为商家创造了新的市场机遇，为扩大消费贡献了重要力量。我国市场规模居世界前列，消费升级方兴未艾，未来电商行业将迎来更广阔的发展空间，这对自身也提出了更高要求。行业的健康发展，离不开从业人员的自律，更离不开有效的监管。近期一系列监管政策的发布实施，加强了电商行业管理，提高了从业门槛，为消费者的合法权益提供了更多保障。

当前，消费市场稳步恢复、持续回暖，线上线下消费活跃。相信在各方共同努力下，更健康的电商行业生态，将为消费者带来更好的体验，从而进一步扩大消费需求，为推动高质量发展持续注入新动能。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 12 版）