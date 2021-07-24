国际自我保健日“保健要科学，健康我做主”公益传播活动启动

7月24日是国际自我保健日，当天，拜耳携手中国非处方药物协会，共同发起“保健要科学，健康我做主”为主题的公益传播活动，向大众普及自我保健知识，呼吁公众做自身健康的第一责任人，树立正确的健康观。

中国非处方药物协会原会长白慧良表示：“中国非处方药物协会一直以倡导负责任的自我药疗，增进公众健康为己任，为大众宣传普及自我药疗理念，传播安全用药知识。推动公众形成科学的自我保健意识是其中的关键一环。希望个人、家庭、社会都积极参与其中，共同推动全民健康素养上升到新的台阶，助力‘健康中国2030’的实现。”

据悉，以国际自我保健日为契机，拜耳携手中国非处方药物协会，共同发起主题为“保健要科学，健康我做主”的公益宣传活动，走向街头，分别针对消化道健康、营养、过敏和头皮健康四个领域，向公众采访自我保健相关的科普知识。北京协和医院消化内科主任医师李景南、上海交通大学医学院附属第九人民医院原营养科主任医师张美芳、北京协和医院变态反应科副主任医师关凯、北京大学第一医院皮肤科主任医师王爱平共同参与了本次活动，对公众的自我保健误区进行解答，并共同呼吁民众，作为自己健康的第一责任人，要树立科学的自我保健理念，养成健康的生活方式，将疾病防治的“关口”前移。

北京协和医院消化内科主任医师李景南表示：“早发现、早诊断、早治疗是消化道疾病防控的必经之路。在日常生活中针对相关症状，我们要学会识别。出现上腹部不适、腹痛、嗳气、反酸等症状后，建议先用一些胃黏膜保护剂进行治疗， 如果症状得到缓解，那就是普通炎症，否则，建议一定要前往医院就诊。我呼吁大家一定要提高对常见消化道疾病的自我保健意识，拥有居家开展经验性治疗的正确意识和在医生指导下规范治疗的观念。”

上海交通大学医学院附属第九人民医院原营养科主任医师张美芳指出：“合理膳食是拥有良好免疫力的基础。食物多样化，营养才能全面和均衡。在日常饮食当中，蛋白质对提升免疫力起到重要作用。除蛋白质外，维生素也能提高免疫力，其主要食物来源是新鲜蔬菜和水果。为了增强免疫力，我们不仅要在日常生活中摄入足量的蛋白质等宏量营养素，还应注意微量营养素的补充，如维生素C、维生素D、维生素A、铁等。”

北京协和医院变态反应科副主任医师关凯表示：“在我国，不论儿童还是成人，过敏性鼻炎的发病率达到16%-18%。过敏性鼻炎有四个典型症状，包括打喷嚏、清水样流鼻涕、鼻子痒和鼻子堵，可同时伴有眼部红、痒等结膜炎症状，大约40%的过敏性鼻炎患者还会合并哮喘。一旦确诊之后，应按照医嘱规范性地进行治疗。对于有典型症状的病人，一般推荐口服二代抗组胺药物，疗程应不少于2周；对于鼻塞严重的患者，还可以联合使用鼻用激素治疗。做好过敏原的预防也很重要，科学的防治结合可以帮助患者有效控制过敏性鼻炎的发生与加重。”

北京大学第一医院皮肤科主任医师王爱平说：“针对反复发作的头屑、头皮瘙痒，大家要引起一定的注意，因为这可能是真菌引起的脂溢性皮炎，是一种真菌性疾病，需要对症用药。对于头皮健康，大家应予以重视和充分了解，及时有效地解决头皮相关的问题，提高对头皮健康的自我保健意识，形成科学的保健理念。”

“国际自我保健日”由世界自我药疗产业协会(WSMI)于2011年发起，定于每年的7月24日，倡导全球民众每周7天每天24小时，通过自我保健改进生活方式、维护自身健康，其核心与国家实施健康中国的战略形成统一，鼓励居民参与健康自我管理的目标，认识个人是自己健康的第一责任人，提升健康素养。

作为全球自我保健联盟的成员单位和自我保健的倡导者，拜耳健康消费品始终致力于通过创新，为消费者提供高质量、科学证实有效的自我保健解决方案，成为大众可信赖的伙伴。拜耳健康消费品中国区总经理何勇表示：“拜耳健康消费品一直不遗余力地助力中国百姓健康素养的提升，积极投身自我保健科普事业，并联合社会各界力量促进社会公众对自我保健的认知，践行‘赋能健康每一天’的企业愿景。”

据介绍，每年国际自我保健日期间，拜耳健康消费品携手权威机构、专家、媒体、连锁药店等，开展面向公众的各类健康科普教育，在消化道健康、过敏防治、母婴健康、免疫力提升等领域，通过公益宣传、科普直播、爱心义诊与巡讲等多种形式，提升公众健康意识。