“住培”考试是一考定终身吗

近日，住院医师规范化培训（以下简称“住培”）结业考核成绩出来后，引起广大住培学员的关注。在中国医师协会日前召开的住培结业考核工作沟通交流会上，北京清华长庚医院院长董家鸿院士、中国医师协会副会长齐学进、北京大学第一医院副院长李海潮、北京大学第三医院副院长沈宁、浙江大学附属第二医院书记王建安等专家就社会关注进行了解答。

问：结业考核暂时未通过的学员怎么办？

答：已通过的科目成绩，在3年内是有效的，并非“一考定终身”。对于当年结业考核未通过者，《住院医师规范化培训考核实施办法（试行）》第十八条明确规定：未通过临床实践能力考核、专业理论考核或其中任一项者，根据培训基地所在地省级卫生行政部门有关规定，可就未通过科目申请参加次年结业考核。

对暂未通过结业考核但达到其他培养要求的专硕研究生，根据国务院学位委员会印发的《临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位研究生指导性培养方案》，学位授予单位可按规定先发放学历证书。

问：如果拿不到住培合格证，就不能就业、考博吗？

答：如果考生暂时没有通过住培结业考核，但已具有执业医师资格，是可以依法从事相关医疗执业活动的。暂未通过住培结业考核的考生，可以合理选择就业单位。对于未通过结业考核而报考博士研究生的考生，教育部印发的《2014年招收攻读博士学位研究生工作管理办法》第六条明确规定，硕士研究生毕业或已获得硕士学位人员具有符合博士报考的基本条件。

问：住培考试采取的是“末位淘汰制”吗？

答：考生参加住培考试，成绩合格则代表其具备安全有效地从事本专业临床工作的最基本合格能力水平。

考核没有设置固定通过率，也不是末位淘汰制。住培结业考核包括专业理论考核和临床实践能力考核两部分。考核重点是临床医师岗位胜任力，主要评价在独立规范地从事本专业临床诊疗活动时所需的临床思维、人际沟通、实际操作等能力和相关综合素质。考核的性质是水平评价考试，不是选拔性考试。理论考核合格标准的设定，采用的是国际通行的做法，由考核专家委员会集体研究审定。

问：住培结业考核为什么要实行“一年一考”模式？

答：住培结业考核的主要目的是检验从业者是否能够胜任最基本的岗位要求，因此其在考核试题的设置上都是最基础的标准。一名合格医生的养成，需要知识、技能和经验，秉着以病人为中心的职业操守和对患者负责的态度，通过住培结业考核对医务从业者来说是一个最基本的考验。

职业技能培训需要时间和过程，太过频繁的补考会导致“以考代培”，过于注重结果而忽视过程，缺乏临床实践的积累从而降低培训质量。实行“一年一考”模式是对医务从业者扎实基本功、守牢工作底线的正向引导。

问：住培结业考核实施情况如何？

答：住培制度自2014年起步实施，彼时各地工作发展不平衡不充分，不同省份、不同基地培训对象入培时间不统一。在结业考核工作初期，未对结业考核命题、通过标准和考核日期等做统一安排，由各地结合本地实际，具体组织实施。

2020年，结合新冠肺炎疫情防控需要和各省份的实际情况，经专家论证研究后，确定当年面向全国各省提供1次考核服务。2021年，结合新冠肺炎疫情防控情况，综合考虑保证培训质量、保障考试安全、规范执行考核等需要，经广泛征求意见、专家研究后，继续延续“一年一考”模式，并在3月初已经发布通知，明确今年只提供一次全国统一考核服务。接下来，住培工作还将认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》，以需求为导向，以质量为核心，以基层为重点，建标准、重培训、强过程、抓评估、严考核，推动住院医师规范化培训高质量发展。

（本报记者 金振娅 本报通讯员 彭丽）