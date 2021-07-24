病毒溯源必须尊重科学

近期，美方再次炒作新冠病毒实验室泄漏论，并撺掇世卫组织要求开展针对中国的“第二阶段溯源调查”，此举在国际上引发轩然大波。截至7月20日，已有55个国家向世卫组织总干事谭德塞致函，反对将病毒溯源政治化。

关于实验室泄漏病毒的说法，世卫专家组早有定论。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告显示，新冠病毒极不可能通过实验室传人，并建议在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例。同时，多国专家学者甚至包括美国总统拜登的首席医学顾问福奇博士也都表示，近期没有任何具体证据支持实验室泄漏假说。

但是，美方选择无视这些科学权威观点，将本应科学家负责的病毒溯源工作交由美情报机构，妄图找出“合其心意”的溯源结果，而其所谓的“为期90天的溯源工作”仍未找出任何有效证据。在此情况下，美方急不可耐地宣传“病毒来自中国实验室”，仅凭臆测便想对他国作出“有罪推定”，将政治利益凌驾于科学真相之上，妄图给他国“泼脏水”“贴标签”的险恶用心昭然若揭。

事实上，在新冠病毒溯源问题上存在诸多疑点的美国才应是下一阶段病毒溯源调查的重点对象。

美国疾控中心早已发现，2019年12月13日至2020年1月17日，美国有9个州常规献血存档样本新冠病毒检测抗体有106份呈现阳性反应。美国国家卫生研究院近期又发现，2020年1月7日在伊利诺伊州采集的血液样本中便存在新冠病毒，根据产生抗体时间推测，新冠病毒可能在2019年12月24日便存在于美国本土。

此外，美国德特里克堡生物实验室更是大有“猫腻”。2019年7月，弗吉尼亚州北部出现原因不明的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”；7月底，德特里克堡附近的两家养老院出现原因不明的导致肺炎的呼吸道疾病；就在同月，美国疾控中心发函要求关停德特里克堡生物实验室，具体关停原因至今尚未公布。2020年3月，视频网站优兔上的一段由美国民间调查人员发布的疑似与德特里克堡生物实验室相关的新冠肺炎疫情起源线索视频，曾引起全网密切关注，但随后被美方各大平台封杀。这些事件之间到底有何关联？面对国际社会的质疑，美国至今未给出明确回复。

病毒溯源要尊重科学而非屈从政治。美方理当顺应国际社会合作抗疫的大势，秉持科学精神应对疫情，并积极推进世卫组织赴美开展病毒溯源工作，分享交流调研成果，共同为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体出力。