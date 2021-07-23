北京疾控提醒：夏季游泳消暑 需注意四类健康隐患

制图：张文婷

人民网北京7月23日电 （张文婷）中伏已经来临，各地气温持续飙升，在这个热浪滚滚的季节里，游泳成为人们最喜欢的一项清凉消暑运动方式，它不仅能帮助大家锻炼身体，还可以起到舒缓压力、调节情绪的作用。虽然游泳有着诸多好处，但游泳池内可能会存在多个健康隐患。北京疾控提醒，游泳后要注意以下四类疾病，做到早预防早治疗。

一、咽结膜热

咽结膜热是一种表现为急性滤泡性结膜炎，并伴有上呼吸道感染和发热的病毒性结膜炎，可通过手、毛巾等方式，从眼结膜侵入人体而导致发病，在夏季经游泳可传播。前驱症状为全身乏力，体温上升至38.3℃-40℃。

患者主要临床表现为自觉流泪、眼红和咽痛。咽结膜热病程10天左右，有自限性。如果孩子游泳后几天出现发热等情况，要注意咽结膜热的可能。

预防措施：咽结膜热发病期间勿去公共场所、游泳池等，以减少传播机会。预防咽结膜热应加强对游泳池的管理和监督，严格执行卫生消毒制度。

二、急性出血性结膜炎

俗称“红眼病”。其病原体可由多种病毒和细菌引起，最常见的传播方式是病原体通过污染的手、毛巾、眼睛、脸盆、游泳池水等接触眼部间接传播。

患者主要临床表现为异物感，眼痛，流泪，畏光，以及水样分泌物增多，少数患者可能有全身发热，乏力，咽痛及肌肉酸痛等症状。

预防措施：不共用毛巾、脸盆、手帕等物品；勤洗手，不揉眼睛；游泳时戴泳镜，若游泳后感觉眼部不适，可点用利福平眼液或氯霉素眼液进行预防。

三、急性化脓性中耳炎

急性化脓性中耳炎是由细菌感染的中耳黏膜化脓性炎症，常因游泳而发病。

主要症状为耳痛、听力减退及耳鸣，鼓膜穿透后出现流脓及畏寒、发热、倦怠等全身症状。

预防措施：泳池水入耳后，可将头向水侧倾斜，或辅以单脚跳动，使其自然流出，切忌用手或他物去抠。为防止池水进耳，最好是戴耳塞。游泳后一旦耳痛需及时就医。

四、沙眼

沙眼是由沙眼衣原体感染结合膜引起的一种慢性传染性结膜角膜炎。急性发作期时眼红、眼痛、异物感、流泪及黏液浓性分泌物，伴耳前淋巴结肿大。

预防措施：避免接触传染，加强对游泳池的卫生管理，培养良好的个人卫生习惯，经常洗手并保持清洁和不用手揉眼，用流动的水洗脸。急性期或严重的沙眼应用抗生素治疗。

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