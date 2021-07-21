强降雨为何下个不停？专家解读河南此轮特大暴雨

此次河南的降水过程持续时间为何这么长？影响如何？记者就此采访了河南省气象台首席预报员张宁。

张宁分析称，西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区，阻挡了上游系统移动，导致西风带低值系统在华北、黄淮地区长时间维持。受深厚的东风急流及稳定的低涡切变影响，配合河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流的强辐合抬升效应，使得强降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动，造成了河南省长时间降水。

“由于降水持续时间比较长，且强降水发生的区域比较集中，造成西部、西北部山区山洪、地质灾害风险明显增高，黄河流域、海河流域中小河流、水库水位迅速上涨，另外还造成了大范围城市内涝、农田积涝。”张宁说。

张宁表示，预计此次强降水将持续到7月21日夜里，强降水集中区域仍是豫西北和豫中一带，降水量能够达到100毫米到250毫米，局部300毫米到400毫米。22日至26日，河南省无明显大范围强降水天气，省内多分散性的雷雨天气。（记者 郭静原）