河南强降水天气为何持续这么久 权威解读来了

新华社郑州7月21日电（记者孙清清）7月17日以来，河南出现持续性强降水天气，全省大部出现暴雨、大暴雨，强降水主要集中在西部、北部和中部地区，郑州、焦作、新乡等10地市出现特大暴雨。

河南省气象台首席预报员张宁总结了此次降水过程的5个特点：持续时间长、累积雨量大、强降水范围广、强降水时段集中、具有极端性。7月17日开始，河南省西部、中西部地区连续四天出现大范围强降水天气，并且强降水仍将持续。全省共有4098个雨量站降水量超过50毫米，大于100毫米的有1923个，大于250毫米的有606个。

针对此次强降水天气的原因，张宁表示，西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区，阻挡了上游系统移动，导致西风带低值系统在华北、黄淮地区长时间维持。受深厚的东风急流及稳定的低涡切变影响，配合河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流的强辐合抬升效应，使得强降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动，造成了河南省长时间降水。

目前，由于降水持续时间比较长，且强降水发生的区域比较集中，造成河南西部、西北部山区山洪、地质灾害风险明显增高，黄河流域、海河流域中小河流、水库水位迅速上涨，另外还造成了大范围城市内涝、农田积涝。

张宁表示，预计此次强降水将持续到21日夜里，强降水集中区域仍是豫西北和豫中一带，降水量能够达到100到250毫米，局部300到400毫米。22日至26日，河南省无明显大范围强降水天气，省内多分散性的雷雨天气。