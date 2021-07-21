全国统一医保信息平台已在58个地市落地应用

新华社广州7月20日电（记者徐弘毅、彭韵佳）记者20日从国家医疗保障局了解到，全国统一的医保信息平台已在58个地市落地应用，有效覆盖4.9万家定点医疗机构、7.1万家定点零售药店，为2.7亿参保人提供医保服务。

在20日举行的全国医疗保障信息化标准化建设培训班上，国家医保局副局长施子海介绍，2020年11月以来，国家医保信息平台已在广东、青海、河北等19个省份58个地市落地应用。其中，青海、海南已经实现全业务全省范围上线，河北完成主要业务全省范围上线。

为解决群众办事“多头跑、来回跑”“网上不能办、异地不能办”等问题，全国统一的医保信息平台在异地就医结算、支付方式改革、医保智能监管、药品集中采购、医药价格监测等领域发挥重要作用。

以异地就医结算为例，2020年5月，国家医保信息平台跨省异地就医管理子系统上线。该系统已覆盖全国31个省份和新疆生产建设兵团440多个医保统筹区，实现全国范围内跨省异地就医住院费用直接结算。

在门诊结算方面，2021年2月1日起，29个省份依托国家异地就医结算子系统，统一开展普通门诊费用（不含门诊慢特病）跨省直接结算。跨省异地就医管理子系统支持医保电子凭证、身份证、社保卡等多类身份介质，方便群众自主选择。截至6月底，超2.37万家定点医疗机构能够开展跨省直接结算。

在依托全国统一的医保信息平台基础上，国家医保局于2019年11月推出医保电子凭证，就医购药从“卡时代”开始走向“码时代”。

截至目前，31个省份和新疆生产建设兵团均已支持医保电子凭证就医购药，医保电子凭证全渠道激活用户超7.2亿，接入定点医疗机构超21万家，定点零售药店超33万家。