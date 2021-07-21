云南7月20日新增本土新冠肺炎确诊病例2例

新华社昆明7月21日电（记者姚兵）云南省卫生健康委员会7月21日通报，20日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增境外输入确诊病例6例、无症状感染者4例。

据通报，新增的2例本土确诊病例在陇川县重点人群核酸检测中发现。7月20日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，均诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

通报指出，新增的6例境外输入确诊病例中，2人近期居住在印度尼西亚，7月9日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察；4人近期均居住在缅甸，7月18日至7月19日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。上述6人7月20日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，均诊断为新冠肺炎确诊病例。

据通报，新增的4例境外输入无症状感染者中，1人近期居住在斯里兰卡，7月6日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察；2人近期居住在老挝，7月6日和7月16日分别自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察；1人近期居住在泰国，7月3日经老挝自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。上述4人7月20日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

截至7月20日24时，云南省现有确诊病例267例（本土82例，境外输入185例）、无症状感染者31例（本土2例，境外输入29例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。