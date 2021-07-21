河南暴雨成灾 各方紧急救援

上图 7月20日，受持续强降雨影响，河南省登封市唐庄镇龙头村附近突发山洪，村民受困。下午2时左右，郑州市消防救援支队特勤大队紧急赶赴现场，历经6个小时救援，转移村民50余人至安全地带。

新华社记者 郝 源摄

左图 7月20日，交通警察在郑州市花园路冒雨修复交通设施。

新华社记者 朱 祥摄

7月17日以来，河南省大部出现暴雨、大暴雨，郑州、焦作、济源等地出现特大暴雨，卫河、贾鲁河、沙颍河、洪汝河、白河、双洎河出现涨水过程，巩义、登封、新密等地受灾严重。

根据气象预报，20日至21日，河南省黄河以北和郑州、洛阳、开封、平顶山等地仍有大到暴雨，局部大暴雨、特大暴雨。

记者从河南省防汛抗旱指挥部、河南省应急管理厅获悉，目前，河南全省已经有31座大中型水库超汛限水位，个别河段已发生险情，部分区域发生洪涝灾害。随着降雨的持续，河南省部分河道可能超过警戒水位，一些山区河道可能出现严重的山洪灾害。河南省防汛抗旱指挥部决定于7月20日18时将防汛应急响应级别由Ⅳ级提升为Ⅱ级。

郑州是受到暴雨侵袭较重地区之一。截至20日17时，郑州过去24小时降雨量达457.5毫米，20日16时至17时遭遇了极端罕见强降雨，1小时降雨量201.9毫米，自有气象记录以来，单日降雨量突破历史极值，单小时降雨量超过日历史极值，降雨强度历史罕见。

降雨造成郑州市区严重内涝，市内交通中断，多处小区停水停电。为切实做好防汛应急救灾工作，郑州市防汛抗旱指挥部决定自7月20日17时起将防汛Ⅱ级应急响应提升至I级。

受持续强降雨影响，20日郑州取消进出港航班260架次；中国铁路郑州局集团公司管内部分区段封锁或限速运行，导致部分列车晚点运行、停运或折返；20日18时，郑州绕城高速全线、郑少高速全线、机场全线等部分高速禁止所有车辆上站。

暴雨中，交警、环卫、电力、通信、供水、市政……所有保证居民正常生活的岗位，都有防汛救灾人员逆行风雨、俯身服务的身影。河南已协调联动解放军、武警部队，突击力量待命，督促指导各地提前预置防汛抢险力量，做到汛情灾情早准备、早发现、早报告、早处置。

目前，河南全省28000多支救援队伍、70余万人全天备勤、严阵以待，在灾害发生第一时间赶赴现场抢险救援，确保人民群众生命财产安全。

又讯（记者郭静原）记者7月20日从应急管理部获悉，针对河南省防汛抢险救灾工作，国家防总于当日20时启动防汛Ⅲ级应急响应。国家防总河南工作组已紧急赶赴现场协助开展抗洪抢险工作。

据介绍，截至发稿时，河南省消防救援总队20日共处置抗洪抢险救援408起，郑州市消防救援支队出动消防车548辆次，舟艇25艘次，指战员2710人次，营救被困人员849人，疏散转移群众1500余人，消防救援队伍已做好跨区域增援准备。（记者夏先清、杨子佩）