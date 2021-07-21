车辆在郑州街头涉水前行

7月20日，交通警察在郑州市花园路冒雨修复交通设施

武陟县城市管理局工作人员在疏通排水管道

7月17日以来，河南省遭遇极端强降雨，中西部、西北部地区出现成片大暴雨，部分地区特大暴雨。20日8时至夜间，部分地区强降雨天气仍在持续，其中中部和西北部出现大到暴雨，郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山等地的部分地区出现大暴雨，郑州中西部局地特大暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于7月20日20时启动防汛Ⅲ级应急响应。国家防总河南工作组已紧急赶赴现场协助开展抗洪抢险工作。

记者从水利部获悉，受强降雨影响，河南部分河流发生超警及超历史洪水。未来三天，黄河花园口河段可能发生编号洪水。

据河南省应急管理厅7月20日晚消息，鉴于当前防汛形势非常严峻，根据《河南省防汛应急预案》有关规定，经会商研判并报省防汛抗旱指挥部指挥长同意，省防指决定于7月20日18时将防汛应急响应级别由Ⅳ级提升为Ⅱ级。

多地连续3日降水量达历史极值

河南省气象服务中心20日通报称，截至 20 日11时，河南5个国家级气象站突破建站以来连续 3 日降水量历史极值，数据显示，过去连续3 日监测显示嵩山降水量达512.2 毫米、巩义为358.9 毫米、新密为324.8 毫米、偃师为290.4 毫米、登封为88.3 毫米。

河南省气象局于20日6时40分将重要气象灾害（暴雨）应急响应状态提升至二级，全力做好持续强降雨及可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡内涝等灾害气象服务工作。

据河南省气象部门消息，7月20日至21日，河南省黄河以北和郑州、洛阳、开封、平顶山等地仍有大到暴雨，局部大暴雨、特大暴雨，防汛任务仍然十分艰巨。

另据介绍，7月18日8时至20日12时，全省降雨量超400mm站点43处，超300mm站点154处，超200mm站点467处，超100mm站点1426处。最大点雨量郑州市荥阳环翠峪雨量站551mm、巩义市李家门外雨量站493mm、峡峪雨量站491mm。

31座大中型水库超汛限水位

目前河南省已经有31座大中型水库超汛限水位，个别河段已发生险情，部分区域发生洪涝灾害。随着降雨的持续，河南省部分河道可能超过警戒水位，一些山区河道可能出现严重的山洪灾害。按照《河南省水利厅水旱灾害防御应急预案》有关规定，经研究，河南省水利厅决定于7月20日16时起，将水旱灾害防御IV级应急响应提升为III级应急响应。

河南省防指要求，受降雨影响较重的省辖市防指要迅速安排部署，强化会商研判,适时启动防汛应急响应。

7月20日，北青报记者从河南巩义市委宣传部了解到，7月19日06时至20日15时，该市出现暴雨、大暴雨，局部特大暴雨，最大降水量出现在新中镇609.1毫米。全市多处房屋、围墙倒塌，一人死亡，两人失联，目前公安、消防、所在辖区正在组织营救。

可能发生超警以上洪水

据了解，黄河中游支流伊河，海河南系漳卫南运河支流共产主义渠、卫河，淮河中游沙颍河上游支流贾鲁河超警。其中贾鲁河中牟水文站流量超历史，其上游支流贾峪河常庄水库20日19时10分最高水位131.31米，低于设计水位（131.34米）0.03米，最大出库流量525立方米每秒；20时20分库水位130.93米，较最高水位下降0.38米。

预计未来三天，受强降雨影响，黄河中游伊洛河、沁河，海河流域漳卫南运河，淮河流域洪汝河、沙颍河等河流将出现明显涨水过程，黄河中游干流花园口河段可能发生编号洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

现场

郑州常庄水库泄洪组织人员疏散

北青报记者此前从郑州市水利局获悉，截至20日晚8时，郑州市常庄水库水位为129.22米，达到历史最高水位。20日晚，郑州市防汛抗旱指挥部工作人员表示，目前常庄水库正在泄洪，泄洪流量达100立方米每秒以上，郑州市委、市政府相关领导正在现场指挥，相关部门正组织人员疏散。

资料显示，常庄水库位于淮河流域颍河水系贾鲁河支流贾峪河下游，坝址位于郑州市西南中原区西流湖办事处常庄村，处于西三环和西四环中间位置。常庄水库始建于1959年，水库控制流域面积82平方公里，总库容1708万立方米，兴利库容866万立方米，死库容50万立方米。库区周长约8公里，最大水域面积3000亩，该水库防洪标准100年一遇设计，5000年一遇的校核。常庄水库是一座以防洪、城市应急供水、生态防护、水源保护为主的中型水利工程。

积水过深安排军车运送物资

20日，北青报记者在巩义市当地一QQ群内看到，有网友称巩义市米河镇明月小区有楼房当日发生坍塌，并发布了一张照片。照片中可以看到多栋楼房，其中一栋楼房下半部分冒出水花，并明显较其他楼要矮。

网友刘女士20日晚向北青报记者表示，照片中疑似发生坍塌的楼房为米河镇明月小区7号楼，而她男朋友的父母就住在这栋楼里。刘女士称，男友跟父母的最后一次通话是在20日下午2点多的时候，那时候小区内的水、电、燃气就都停掉了。男友父母称雨下得很大，小区门口河道上的桥都被大水冲断了。

刘女士称，男友晚上在家乡群里看到明月小区疑似发生楼房坍塌的照片后想要联系父母时，却发现无论是父母还是村委会，全部都联系不上。刘女士和男友打电话到公安局去询问，得到的答复是整个米河镇都信号中断，具体情况目前并不清楚。

巩义市政府工作人员20日晚告诉北青报记者，目前米河镇的受灾程度在巩义市是最严重的，而且目前米河镇的通讯仍处在中断状态。“目前巩义市的救援力量已经在向米河镇倾斜，但前方的情况暂时联系不上。我们暂时没有收到米河镇发生楼房垮塌的信息。”

针对受灾严重的米河镇，7月20日下午，张东辉市长在应急指挥中心负责调度救援，召集消防、水利、公安、人武部、武警第一机动总队机动八支队；水利部门负责联系周边上街、荥阳等县市，协调洪水外泄相关事宜；消防大队积极营救，由于水势较深，普通车辆无法通过，随即安排人武部协调武警第一机动总队机动八支队，请求用军车运送食品、饮用水等基本物资；同时，要求通管办同车携带燃油，以非用电方式尽快恢复通讯信号；由市应急管理局应急指挥中心带队，即刻奔赴救援现场。

郑州交通中断 市内部分地区停水停电

记者从郑州市防汛抗旱指挥部获悉，20日，郑州市受强降雨影响，单日降雨量突破历史极值，单小时降雨量超过日历史极值，降雨造成郑州市区严重内涝，市内交通中断，多处小区停水停电。20日16时30分起，郑州市防汛抗旱指挥部已将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。

来自新华社昨晚消息，受强降雨影响，郑州市区道路出现严重积水，多处路面出现塌陷，市区道路交通几乎陷入瘫痪。郑州市80多条公交线路临时停运，100多条临时绕行，部分线路就近停靠；郑州地铁全线网车站已暂停运营服务。此外，受此次降水影响，郑州市多个小区发布停水停电通知。大雨已导致部分小区配电房雨水灌入，为避免发生人员触电伤亡事件及设备受损后产生更长时间的停电，河南电力已将部分供电设备进行停电。

20日晚间有网友发文称，郑州大学第一附属医院因降雨导致停电，心电监护和备用电池耗尽，情况紧急。20日晚，北青报记者从河南省卫生健康委员会获悉，该委已收到郑大一附院情况，并且向省政府作了报告，河南省卫生健康委员会主任阚全程目前在指挥协调，正在紧急处理此事。

20日晚22时许，两位住院病人的家属小华（化名）告诉北青报记者，她的公公婆婆在郑州大学第一附属医院做完检查，下午两三点左右发现医院门诊楼一楼被大水淹没，随后便被困在医院原地等待。由于公公婆婆是病人，身体状况不太好，小华十分担心他们的情况，但20日晚间突然与他们失去联系。河南省卫生健康委员会工作人员表示，除了郑大一附院，他们还接到郑州西区其他几家医院出现类似情况，也正在紧急处置中。

昨晚，郑州地铁方面表示，受持续暴雨影响，郑州地铁全线网车站已暂停运营服务。郑州市民李先生告诉北青报记者 ，他和多人所搭乘的地铁列车于晚6时许被困在郑州地铁5号线海滩寺和沙口路之间，“地铁外面的水很大，灌进车厢里，车子停在隧道里快一个小时了，但还没有开车门。”李先生说，水位最高时，一度没过了他胸口，但目前水位有所下降。“刚刚前面有人说，救援的人在过来，目前可以看到救援的灯光，还能听到有人敲击车顶的声音。”

20日郑州取消进出港航班260架次；中国铁路郑州局集团公司管内部分区段封锁或限速运行，导致部分列车晚点运行、停运或折返；20日18时，郑州绕城高速全线、郑少高速全线、机场全线等部分高速禁止所有车辆上站。

互助

郑州图书馆昨夜不闭馆 接收群众避雨

20日晚，北青报记者从郑州图书馆获悉，郑州图书馆当夜将不闭馆，郑图附近被困人员可以到郑图里面躲避，馆里将提供热水和休息场所。

郑州图书馆的工作人员告诉记者：“现在郑州的降雨还在持续，一会大、一会小。由于暴雨，目前馆里的人员主要是白天来看书、自习的市民和馆里的工作人员，所以馆里临时决定，今夜为了给市民提供方便，郑州图书馆将不闭馆，附近被困人员可以到郑图里来，馆里将为被困人员提供热水和休息场所。”

雨情揪心 网友纷纷转发救援信息

特大暴雨让郑州乃至整个河南受灾严重，暴雨无情人有情，网友们纷纷转发各类救援信息，希望能为受灾的河南人民尽一份力。北青报记者注意到，在社交媒体上，一份河南省的救援队联系方式被网友广泛转发，还上了微博热搜，网友纷纷发文，“希望自己的转发能够帮助到有需要的朋友。”

大灾面前，还有水上俱乐部无偿贡献出教练员、皮划艇等人员和物资设备；郑州市科技馆开放停车场，提供热水和方便面；还有不少商户通过社交媒体发布位置，愿为被困人员提供住宿场所。

文/记者 戴幼卿 屈畅 张月朦 李铁柱 王天琪 张夕 供图/新华社